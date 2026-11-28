Drei Haselnüsse für Aschenbrödel ist für viele Menschen aus der Weihnachtszeit nicht wegzudenken. Wer jedoch annimmt, dass der beliebte Filmklassiker, der bereits ab November wieder im TV läuft, ausschließlich auf dem Märchen "Aschenputtel" der Brüder Grimm basiert, irrt sich zumindest teilweise. Als wichtigste literarische Grundlage diente vielmehr das tschechische Kunstmärchen "O Popelce" der Schriftstellerin Božena Němcová, dessen deutscher Titel "Über Aschenputtel" lautet. Božena verfasste die Erzählung zwischen 1842 und 1845. Zwar ließ sie sich durchaus von der bereits 1812 veröffentlichten Grimm-Version inspirieren, setzte in ihrer Geschichte aber eigene Akzente. Besonders überraschend ist dabei, dass die bekannte Eule Rosalie, die im Film über die drei magischen Nüsse wacht, in der ursprünglichen Erzählung gar nicht vorkommt. Stattdessen übernimmt ein Frosch diese Aufgabe. Nachdem dem Mädchen versehentlich ein Haselzweig ins Wasser gefallen ist, taucht das Tier auf und überreicht ihm die Zaubernüsse.

Doch nicht nur bei dieser Figur unterscheidet sich die Verfilmung von Boženas Vorlage. Während Aschenbrödels Vater im Film bereits verstorben ist und ein Knecht die Nüsse vom Einkaufen mitbringt, lebt er im Märchen noch und besorgt die Nüsse selbst. Die literarische Figur wohnt gemeinsam mit ihrem Vater, ihrer Stiefmutter und ihrer Stiefschwester Dora und muss außerdem regelmäßig das Grab ihrer Mutter aufsuchen. Auch die magischen Verwandlungen verlaufen unterschiedlich: In der ursprünglichen Geschichte erhält Aschenputtel ein Sonnen-, ein Mond- und ein Sternenkleid, nachdem es den schönen Fürsten in der Kirche erblickt hat. Im Film enthalten die Nüsse dagegen ein Jägerkostüm, ein Ballkleid und ein Hochzeitskleid. Darüber hinaus spielt die Handlung der Vorlage ursprünglich im Sommer. Erst aus produktionstechnischen Gründen wurde die Geschichte für die Verfilmung in eine verschneite Winterlandschaft verlegt. Ähnlichkeiten gibt es hingegen beim Ende: Sowohl im Märchen als auch im Film verlassen der Fürst und Aschenbrödel den Hof, während Dora und die böse Stiefmutter ohne Liebe zurückbleiben. In Boženas Version begleitet allerdings auch der Vater die beiden.

In ihrer Erzählung verarbeitete Božena Motive aus verschiedenen Märchen der Brüder Grimm. Dazu gehören unter anderem Elemente aus "Frau Holle", "Allerleirauh" und "Der Froschkönig". Die Geschichte von Aschenputtel selbst reicht allerdings noch viel weiter zurück als die Fassungen von Božena und den Brüdern Grimm. Erste Spuren dieses Märchenmotivs lassen sich über Charles Perraults "Aschenputtel oder die kleinen Schuhe aus Glas" aus dem Jahr 1697 bis ins 9. Jahrhundert und sogar bis in die Antike verfolgen. Während Božena in Deutschland vergleichsweise wenigen Menschen bekannt ist, genießt sie in Tschechien einen hohen Stellenwert als Kulturfigur. Auch Hauptdarstellerin Libuše Šafránková kam schon früh mit ihrem Werk in Berührung: Ihr Filmdebüt gab sie in einer Adaption des Romans "Die Großmutter", der zu den Klassikern der tschechischen Literatur zählt. Im Jahr 2005 erschien zudem der Film "Durch diese Nacht sehe ich keinen einzigen Stern", in dem Corinna Harfouch (72) die Schriftstellerin Božena Němcová verkörpert. Aktuell ist der Film allerdings ausschließlich auf DVD erhältlich.

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WDR / DEGETO Libuše Šafránková und Pavel Travnicek in "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"

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Getty Images Schloss Moritzburg, Drehort für "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"

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