JoJo Siwa (23) und Chris Hughes sollen nach rund eineinhalb Jahren Beziehung getrennte Wege gehen. Offiziell bestätigt haben die Tänzerin und der Realitystar das Liebes-Aus bislang offenbar nicht. Nun ergreift auch JoJos Mutter Jessalynn Siwa (51) Partei für ihre Tochter. Auf Instagram veröffentlichte sie ein Foto, das JoJo gemeinsam mit ihrem Tanzlehrer Patrice Barakat zeigt. Dazu verfasste sie einige ermutigende Worte, mit denen sie ihrer Tochter den Rücken stärkte: "Stärkung von Frauen. Wenn wir für uns selbst einstehen können und wissen, dass wir es wert sind, dies zu tun. Ich liebe dich so sehr, JoJo. Einen Tag nach dem anderen." Viele Fans sehen in dem Beitrag aber mehr als eine liebevolle Geste unter Mutter und Tochter. Sie verstehen Jessalynns Worte über Selbstbestimmung und den eigenen Wert als Seitenhieb gegen Chris.

Wie es JoJo nach dem mutmaßlichen Beziehungsende geht, schilderte jetzt eine vertraute Person gegenüber People. "JoJo ist wirklich verletzt. Sie liebte ihn und gab alles, was sie hatte, um die Beziehung zum Funktionieren zu bringen", erzählte der Insider. Weiter hieß es: "Monatelang hoffte sie hinter verschlossenen Türen immer wieder, dass sich die Dinge ändern würden. Aber schließlich erkannte sie, dass sie es verdiente, sich genauso geliebt und unterstützt zu fühlen, wie sie wollte, dass er sich fühlt." Dem Bericht zufolge habe die Sängerin lange um die Beziehung gekämpft und versucht, die Partnerschaft aufrechtzuerhalten. Auch wenn sie unter dem Liebes-Aus leidet, wünsche sie Chris dennoch nur das Beste. In dieser schwierigen Phase kann JoJo offenbar auf familiäre Unterstützung zählen: Mit ihrem Instagram-Beitrag macht Jessalynn deutlich, dass sie ihrer Tochter zur Seite steht und sie nicht allein durch den Liebeskummer gehen lässt.

Kennengelernt hatten sich JoJo und Chris bei "Celebrity Big Brother". Damals war die Tänzerin noch mit Kath Ebbs liiert. Diese Beziehung endete aber bei der Abschlussparty der Show. Aus der engen Freundschaft mit dem Love Island-Star, der zehn Jahre älter ist, wurde schließlich Liebe. Im Juli 2025 schwärmte Chris gegenüber E! News, JoJo sei "die Liebe meines Lebens" und "meine beste Freundin". Auch JoJo machte aus ihren Gefühlen kein Geheimnis. "Es war eine wunderschöne Entwicklung, eine wunderschöne Verbindung, und ich bin Hals über Kopf in ihn verliebt, und ihm geht es genauso", sagte sie dem Guardian. Gemeinsam unternahm das Paar mehrere Reisen und verbrachte unter anderem JoJos Geburtstag in Mexiko. Auch bei einem Besuch im Disneyland wirkten die beiden vertraut und zeigten sich öffentlich Hand in Hand. Zu JoJos Konzert in London kam Chris zusammen mit Jessalynn. Zuletzt deuteten die beiden sogar Zukunftspläne an.

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Imago JoJo Siwa und Chris Hughes bei der Dancers Against Cancer Gala of the Stars im Beverly Hilton Hotel

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Getty Images Jessalynn und JoJo Siwa im März 2018

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