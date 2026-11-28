DJ Antoine (51) muss einen schweren Verlust verkraften: Sein geliebter Hauskater Schnurrli ist gestorben. Ganze 15 Jahre lang war der Vierbeiner an der Seite des Musikers. Auf Instagram verabschiedet sich der DJ nun mit bewegenden Worten von seinem langjährigen Begleiter und teilt seine Trauer mit seinen Followern. "Heute ist ein sehr trauriger Tag für mich und meine Familie. Leider ist mein treuer Freund und Hauskater Schnurrli von uns gegangen", schreibt er zu seinem Beitrag. Dazu postet der Schweizer viele gemeinsame Kuschelfotos, die die enge Bindung zwischen den beiden zeigen. Die Bilder erinnern an die vielen vertrauten Momente, die sie miteinander erleben durften. Für DJ Antoine war Schnurrli nicht einfach nur ein Haustier, sondern über viele Jahre hinweg ein treuer Gefährte. Entsprechend schwer fällt dem erfolgreichen DJ nun der Abschied von seinem Liebling.

Über ein Jahrzehnt lang war Schnurrli fester Bestandteil im Alltag des DJs. Wie der Musiker in seinem Beitrag erzählt, wartete der Kater jeden Tag zu Hause auf ihn. Auch bei den Hauspartys seines Besitzers war der Stubentiger mit dabei. Schnurrli hatte sogar einen eigenen Instagram-Account, auf dem regelmäßig Fotos von ihm veröffentlicht wurden. In seinem Abschiedspost wendet sich DJ Antoine direkt an sein verstorbenes Haustier: "Du warst so einzigartig und speziell." Außerdem schreibt er: "Ich werde dich vermissen und meine Tränen gehen mit dir in den Katzenhimmel auf", schreibt der Schweizer auf Instagram. Unter dem Beitrag erhält er viel Zuspruch. Zahlreiche Fans sprechen DJ Antoine und seiner Familie ihr Mitgefühl aus. Andere verabschieden sich ebenfalls von Schnurrli und wünschen dem geliebten Kater eine gute Reise.

DJ Antoine ist mittlerweile geschieden. Er ist nicht der einzige Schweizer Promi, der sich in diesen Wochen von einem langjährigen tierischen Begleiter verabschieden musste. Anfang November musste auch Moderator Nik Hartmann seine Border-Collie-Hündin Oshkosh gehen lassen. Sie starb kurz vor ihrem 15. Geburtstag. Für den Fernsehmann gehörte Oshkosh fest zur Familie, im Laufe der Jahre war sie auch mehrfach in seinen SRF-Sendungen zu sehen. "Sie war ein echtes Familienmitglied und hat mitgedacht, teilweise hatte sie die Familie besser im Griff als ich", erzählte Nik gegenüber Blick. Die beiden verband nicht nur der gemeinsame Familienalltag. Die Hündin begleitete Nik auch bei einer außergewöhnlichen sportlichen Herausforderung durch die Schweizer Bergwelt.

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https://www.instagram.com/p/DgLRuv9jeOv/?img_index=5 Dj Antoine postet auf Instagram ein Foto von sich und seinem Kater Schnurrli anlässlich zum Tod des Haustiers 2026

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Getty Images DJ Antoine, 2015

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