GNTM-Siegerin Lou-Anne überrascht mit sehr erschlanktem Look

Das Oktoberfest lockt wie jedes Jahr die Stars und Sternchen aus ganz Europa nach Deutschland. Auch die Gewinnerin der 17. Staffel von Germany's Next Topmodel lässt sich diesen Gaudi nicht entgehen. Lou-Anne Gleissenebner (23) teilt auf Instagram einige Einblicke in ihre Zeit im Zelt und dabei fällt sofort auf, wie sehr sich ihr Look in den vergangenen vier Jahren verändert hat: Noch während ihrer Zeit in der Model-Castingshow rockte sie einen silbrig-blonden Pixiecut. Mittlerweile trägt sie ihre Haare zwar immer noch blond, aber deutlich länger. Zum Oktoberfest stylte sie ihren Bob in eleganten Wellen. Doch das ist nicht das Einzige, was auffällt. Lou-Anne wirkt auch deutlich schlanker als noch zu Beginn ihrer Karriere. Dank des dunklen Make-ups kamen ihre hohen Wangenknochen während des Oktoberfests richtig zur Geltung.

Der neue, schlank wirkende Look verleiht dem Model insgesamt eine ganz andere Ausstrahlung. Ihre Kinnpartie erscheint markanter als früher, ihr Körper sichtlich trainierter. Generell wirkt Lou-Anne sehr selbstsicher und in sich ruhend. Auf Instagram gibt sie immer wieder Einblicke in ihre Modelkarriere und ihr alltägliches Leben als Fashionista. Zum Oktoberfest erschien die Laufstegschönheit nicht allein – ihre Mutter Martina leistete ihr Gesellschaft. Sie beide trugen elegante Dirndl, und Martina kommentierte unter den Fotos ihrer Tochter enthusiastisch: "Du hast wunderschön ausgesehen und das Event war wirklich toll!"

Martina und Lou-Anne traten 2022 gemeinsam vor Heidi Klum an und wurden auch beide in der Show platziert. Ihre Ähnlichkeit und ihr strahlendes Charisma ließen sie sehr weit kommen. Auch heute arbeitet Martina genau wie ihre Tochter in der Fashionbranche und ist Model. Bis heute sind Martina und ihre Tochter das einzige Mutter-Tochter-Duo, das jemals an der Show teilgenommen hat. Die neue Staffel steht auch schon in den Startlöchern: Das Casting lief wohl schon vor einigen Wochen über die Bühne.

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Instagram / louanne.official Lou-Anne Gleissenebner beim Oktoberfest, Oktober 2026

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Instagram / louanne.official Lou-Anne Gleissenebner, September 2026

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Getty Images Lou-Anne im Juni 2022 in Frankfurt am Main