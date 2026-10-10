Telefonjoker lässt "Wer wird Millionär?"-Kandidat abblitzen

Im Finale der "3-Millionen-Euro-Woche" von Wer wird Millionär? durfte der 18-jährige Internatsschüler Marco Schwarz aus Hessisch Lichtenau erneut auf dem Ratestuhl Platz nehmen und sorgte dabei für einen kuriosen Moment. Wie teleschau berichtet, geriet der Abiturient bereits bei der 2.000-Euro-Frage ins Grübeln und nutzte den Telefonjoker. Am anderen Ende der Leitung meldete sich sein Vater, der den gesuchten Ort Schwerte kannte und seinem Sohn damit zur richtigen Antwort verhalf. Die restliche Zeit wollte Marco anschließend für einen kurzen privaten Plausch nutzen. Doch dazu kam es nicht: Sein Vater verabschiedete sich überraschend knapp und beendete das Gespräch. Im Studio sorgte der ungewöhnliche Austausch für Gelächter, während Moderator Günther Jauch (70) schmunzelte.

Gesucht war, wie die rund 50.000 Einwohner am Rand des Ruhrgebiets genannt werden: Schwerter, Dolche, Degen oder Säbel. Da Marco aus der Nähe von Kassel stammt und sich in der Region nicht auskennt, vertraute er auf die Deutschlandkenntnisse seines Vaters, der als Disponent arbeitet. Dieser verwies direkt auf den Ort Schwerte, woraufhin Marco erleichtert reagierte: "Klar und deutlich. Und sonst, wie läuft es zu Hause?", wollte er von seinem Vater wissen. Die Antwort fiel allerdings denkbar knapp aus: "Ciao!" Auch Marcos Hinweis, dass noch zehn Sekunden auf der Uhr seien, entlockte seinem Vater keine ausführlichere Reaktion. Günther kommentierte das Telefonat anschließend schmunzelnd: "Solche Dialoge kenne ich ..." Nachdem der Internatsschüler im weiteren Verlauf alle vier Joker aufgebraucht hatte, entschied er sich vorsichtshalber für den Ausstieg und nahm 20.000 Euro mit nach Hause.

Dass Marco überhaupt im Finale saß, war zuvor alles andere als sicher. Bereits in der Vorrunde zu Wochenbeginn wäre sein Quizauftritt beinahe frühzeitig beendet gewesen. Bei der 1.000-Euro-Frage, bei der es um das richtige Wischen von Parkett ging, hatte sich der Abiturient vorschnell auf eine falsche Antwort festgelegt. Da die Produktion diese noch nicht endgültig eingebucht hatte, griff Günther ein und brachte ihn mit einem Hinweis auf den Parkettboden bei seinen Eltern auf die richtige Spur. Im weiteren Verlauf fiel Marcos Gewinn dann allerdings von 64.000 auf 16.000 Euro zurück. Weil er sich für die Sicherheitsvariante mit drei Jokern entschieden hatte, durfte er trotzdem ins Finale der Themenwoche einziehen und bekam dort eine zweite Chance auf dem berühmten Ratestuhl.

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RTL / Stefan Gregorowius Marco Schwarz, "Wer wird Millionär?"-Kandidat

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"