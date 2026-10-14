Gute News: "Unsere kleine Farm" Staffel zwei ist abgedreht

Die Fans von Unsere kleine Farm dürfen sich freuen: Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Netflix-Neuauflage sind im Kasten. Das gab der Streamingdienst nun über sein Portal Tudum bekannt. Mit dabei ist erneut Alice Halsey (11), die als Laura Ingalls gemeinsam mit ihrer Familie die Abenteuer im amerikanischen Westen des 19. Jahrhunderts fortsetzt. Auch Skywalker Hughes (14) schlüpft wieder in die Rolle von Lauras Schwester Mary, während Luke Bracey (37) als Familienoberhaupt Charles "Pa" Ingalls zurückkehrt. Für ordentlich Zündstoff dürfte ein Neuzugang sorgen: Willa Dunn schlüpft in die Rolle der verwöhnten und schlagfertigen Nellie Oleson, die Laura das Leben schwer macht und sich zu deren größter Rivalin aufschwingt. Nur eine Frage bleibt vorerst offen: Wann die fertigen Folgen tatsächlich beim Streamingdienst landen, verriet Netflix bislang nämlich nicht.

Inhaltlich orientiert sich die neue Staffel an Laura Ingalls Wilders Buch "An den Ufern des Plum Creek". Die erste Staffel hatte noch den Band "Unser kleines Haus" als Vorlage. Nachdem die Ingalls im Finale der Auftaktstaffel Independence hinter sich gelassen haben, verschlägt es die Familie nun nach Walnut Grove. Damit kommen gleich eine ganze Reihe von Figuren aus der Buchvorlage ins Spiel. Neben Alice, Skywalker und Luke sind auch Crosby Fitzgerald als Caroline "Ma" Ingalls und Warren Christie als John Edwards wieder von der Partie. Verstärkung gibt es außerdem von Charlotte Sullivan als Nellies Mutter Margaret Oleson, Rachelle Lefevre (47) als Lehrerin Eva Beadle und Scott Porter (47) als Charles' älterem Bruder Peter Ingalls. Dass es weitergeht, stand übrigens schon vor dem Start der ersten Staffel am 9. Juli 2026 fest. Auch Runde zwei umfasst acht Episoden.

Im Zentrum der Neuauflage steht erneut der Zusammenhalt der Familie Ingalls, die sich unter den harten Bedingungen an der amerikanischen Grenze behaupten muss. Spannung verspricht vor allem die neue Figur Nellie: Nach außen gibt sie die verwöhnte Tyrannin auf dem Schulhof und hat es auf Laura abgesehen. Hinter der schroffen Fassade verbergen sich laut Netflix jedoch Verletzlichkeit und der Wunsch nach echter Freundschaft. Ein Blick auf ihr Elternhaus liefert gleich die passende Erklärung: Mutter Margaret liebt ihre Tochter bedingungslos, fürchtet aber permanent, deren Zuneigung zu verlieren. Vater William Oleson wird dagegen als geduldig und liebevoll beschrieben. Die Vorlage für all das liefert eine Buchreihe, die inzwischen fast 100 Jahre auf dem Buckel hat: Laura Ingalls Wilders Romane wurden in mindestens 27 Sprachen übersetzt und weltweit mehr als 73 Millionen Mal verkauft.

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Netflix Skywalker Hughes und Alice Halsey in "Unsere kleine Farm"

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Eric Zachanowich / Netflix Crosby Fitzgerald als Caroline Ingalls, Alice Halsey als Laura Ingalls, Skywalker Hughes als Mary Ingalls und Luke Bracey als Charles Ingalls in Folge

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Eric Zachanowich / Netflix Skywalker Hughes als Mary Ingalls und Crosby Fitzgerald als Caroline Ingalls beim Dreh von "Unsere kleine Farm"