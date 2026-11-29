Für den ehemaligen britischen Generalmajor James Roddis hat sein Fehlverhalten nun auch royale Konsequenzen: König Charles III. (78) hat dem Ex-Offizier gleich mehrere hohe Auszeichnungen wieder entzogen. Wie aus dem offiziellen Register des Cabinet Office hervorgeht, verliert der ehemalige Offizier seinen MBE und den Distinguished Service Order. Auch zwei Queen's Commendations for Valuable Service darf er nicht mehr führen. Auslöser ist laut Hello! ein Vorfall vom April 2024, als James im Ausland unterwegs war und eine Karaokebar besuchte. Dort berührte er eine Frau ohne ihre Zustimmung an den Haaren und küsste sie. Im September desselben Jahres musste er sich dafür vor einem Militärgericht verantworten und wurde verurteilt. Besonders brisant ist der Fall wegen seiner Verbindung zum Königshaus: Bei der Beerdigung von Prinz Philip (†99) im April 2021 gehörte James zu den Sargträgern des verstorbenen Herzogs von Edinburgh. Nun hat ihm ausgerechnet dessen Sohn die Ehrungen wieder entzogen.

Vor dem Militärgericht im englischen Bulford hatte James seine Schuld eingeräumt und sich eines schändlichen Verhaltens unanständiger Art schuldig bekannt. Die Richter verhängten daraufhin sechs Monate Haft, die für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurden. Außerdem wurden ihm 30 Tage Rehabilitation und 150 Stunden unbezahlte Arbeit auferlegt, und der betroffenen Frau musste er eine Entschädigung von knapp 3.000 Euro zahlen. Doch damit nicht genug: Nach über 30 Jahren im Dienst musste der einst so hochrangige Offizier die britische Armee verlassen. Im Register des Cabinet Office wird als Grund für den Verlust seiner Auszeichnungen nun eine "berufsrechtliche Rüge" angegeben.

Bevor seine Karriere ein abruptes Ende fand, hatte James im britischen Militär viel erreicht. Unter anderem führte er das Kommando über The Highlanders, 4th Battalion Royal Regiment of Scotland, und war später an der Aufsicht über Spezialeinheiten beteiligt. Seine erste Queen's Commendation for Valuable Service bekam er 2008, ein Jahr später folgte der MBE. 2015 wurde ihm der Distinguished Service Order verliehen, 2017 dann die zweite Queen's Commendation. Über den Entzug solcher Ehrungen entscheidet der König allerdings nicht allein, sondern auf Empfehlung des unabhängigen Forfeiture Committee. Das Gremium prüft Fälle, in denen das Verhalten eines Ausgezeichneten das Ehrungssystem in Verruf gebracht haben könnte. James ist in diesem Jahr bereits die 16. Person, die eine britische Auszeichnung verloren hat – zuvor traf es unter anderem den früheren Rugbyspieler Stuart Hogg, den ehemaligen DUP-Politiker Jeffrey Donaldson und den früheren Marinechef Ben Key.

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Getty Images Prinz Philip (†99)

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Getty Images Zwei Männer in Mänteln gehen nach dem Weihnachtsgottesdienst in Sandringham, 2003

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