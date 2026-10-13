Prügeleien: P. Diddy verliert wegen Knast-Ärger Privilegien

Sean "Diddy" Combs (56) hat im Gefängnis offenbar schon mehrfach Ärger bekommen. Wie TMZ berichtet, soll der Rapper wiederholt gegen die Regeln der Haftanstalt verstoßen haben. Das geht aus seiner Disziplinarakte hervor, über die Jose Rojas, ein Gewerkschaftsvertreter der Mitarbeiter der US-Gefängnisbehörde, dem Portal Auskunft gab. Demnach war Diddy am 31. Juli und am 30. September 2026 in körperliche Auseinandersetzungen mit anderen Häftlingen verwickelt. Bereits einen Tag nach dem zweiten Vorfall soll er sich einen weiteren schwerwiegenden Regelverstoß geleistet haben. Auch wegen unerlaubter Telefonnutzung geriet der Musiker zweimal in Schwierigkeiten, und zwar am 7. Juli und am 19. September 2025. Sein Verhalten blieb nicht ohne Folgen: Laut Rojas wurden Diddy 41 Tage seiner möglichen Haftverkürzung wegen guter Führung gestrichen. Außerdem darf er insgesamt 400 Tage lang nichts im Gefängnisladen einkaufen. In diesem sogenannten Commissary-Shop können sich Häftlinge normalerweise mit zusätzlichen Lebensmitteln, Snacks und anderen Alltagsartikeln versorgen.

Für Schlagzeilen sorgte Diddy zuletzt auch wegen einer Kopfverletzung. Wie TMZ berichtet, musste der Musiker am frühen Samstagmorgen mit einem Krankenwagen aus der Haftanstalt FCI Fort Dix in New Jersey gebracht werden. Gegen 1 Uhr nachts verließ das Fahrzeug das Gefängnis. Die Verletzung soll nicht lebensbedrohlich gewesen sein: Noch vor Sonnenaufgang kehrte Diddy zurück und war dabei laut Insidern bei Bewusstsein und ansprechbar. Wie er sich die Verletzung zugezogen hat, ist bislang unklar. Sein Sprecher Juda Engelmayer erklärte, man versuche, die genauen Umstände herauszufinden. Auch abseits des medizinischen Zwischenfalls könnte es für den Rapper noch unangenehmer werden. Rojas zufolge besteht die Möglichkeit, dass er wegen seines Verhaltens als störender Insasse eingestuft und in eine andere Haftanstalt verlegt wird. Sein voraussichtlicher Entlassungstermin wurde unterdessen vom 21. Januar auf den 2. März 2028 verschoben. Ob die Disziplinarstrafen dafür verantwortlich sind, hat die US-Gefängnisbehörde nicht offiziell bestätigt.

Schon Ende September hatte es Berichte über Diddys Haftalltag gegeben. Damals behaupteten ehemalige Mitinsassen gegenüber NBC News, der Musikproduzent genieße in der Haftanstalt einige Sonderbehandlungen. So sollen andere Gefangene für ihn kochen und putzen. Auch von einem verbotenen Mobiltelefon und Alkohol war die Rede. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe soll Diddy Berichten zufolge erneut in Einzelhaft gekommen sein. Sein Sprecher bestritt allerdings die Darstellung, der Rapper führe im Gefängnis ein besonders komfortables Leben. Diddy verbüßt derzeit eine 50-monatige Haftstrafe. 2025 war er in zwei Anklagepunkten im Zusammenhang mit dem Transport von Personen zum Zweck der Prostitution schuldig gesprochen worden.

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IMAGO / Newscom World P. Diddy, November 2001

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Getty Images P. Diddy, Rapper

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Getty Images Sean "Diddy" Combs bei seinem Auftritt bei den BET Awards 2022 im Microsoft Theater in Los Angeles