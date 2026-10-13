Lungen-OP: Papst Leo XIV. bleibt vorerst im Krankenhaus

Papst Leo XIV. (71) muss sich einer Operation unterziehen: Am heutigen Dienstag, dem 13. Oktober, wird das Oberhaupt der katholischen Kirche an der Lunge operiert. Wie der Vatikan mitteilte, wird das 71-jährige Oberhaupt der katholischen Kirche dafür am späten Vormittag in der Gemelli-Klinik in Rom erwartet. Bei dem Eingriff wollen die behandelnden Ärzte einen kleinen Lungenknoten entfernen, der klar begrenzt ist. Im Anschluss muss der 71-Jährige voraussichtlich rund eine Woche in der Klinik bleiben. Der längere Aufenthalt hat auch Folgen für seinen Terminkalender: Sämtliche Audienzen wurden bis einschließlich Dienstag, den 20. Oktober, gestrichen. Damit kann sich der Papst in den kommenden Tagen vollständig auf den Eingriff und seine anschließende Erholung konzentrieren. Wann er seine Amtsgeschäfte wieder in gewohntem Umfang aufnehmen kann, ist bislang offen.

Entdeckt wurde der Knoten bei einer ganz gewöhnlichen Routineuntersuchung. Laut Vatikan wurde der Befund in einem frühen Stadium erkannt und eindeutig lokalisiert. Das vatikanische Pressebüro stellte zudem klar, dass es für die Untersuchungen keinen konkreten Anlass gegeben habe. Damit widersprach es Berichten italienischer Medien, laut denen eine Entzündung zu den Tests geführt haben soll. Noch am Montag ging Leo XIV. seinem gewohnten Tagesablauf nach und absolvierte unter anderem sechs private Audienzen. Erst mit dem Klinikaufenthalt am Dienstag zieht sich der Kirchenführer vorerst aus seinem öffentlichen Arbeitsalltag zurück. Weitere Einzelheiten zum Ablauf der Operation oder zu möglichen Untersuchungen während seines rund einwöchigen Aufenthalts in der Gemelli-Klinik teilte der Vatikan zunächst nicht mit.

Nachdem der Befund vorlag, entschied sich Leo XIV. auf ärztlichen Rat dafür, den Knoten operativ entfernen zu lassen. Öffentlich bekannte gesundheitliche Probleme hatte der US-Amerikaner bislang nicht. Im Gegenteil: Er gilt als sportlich und körperlich aktiv. Regelmäßig greift er zum Tennisschläger, außerdem hält er sich mit Schwimmen fit – unter anderem bei seinen Aufenthalten in der päpstlichen Sommerresidenz Castel Gandolfo. Erst am 14. September feierte Leo seinen 71. Geburtstag. Seit Mai 2025 steht er an der Spitze der katholischen Kirche und ist damit das geistliche Oberhaupt von weltweit rund 1,4 Milliarden Katholiken. Nun muss der Papst seine Amtsgeschäfte wegen des Eingriffs zumindest für einige Tage einschränken.

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Getty Images Robert Francis Prevost, Papst Leo XIV., im April 2025 in Vatikanstadt

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Getty Images Papst Leo XIV. feiert eine Heilige Messe im Stade Louis II in Monaco, 28. März 2026

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