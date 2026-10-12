Stefano Zarrella möchte rund 1.000 Kilometer nach Rom laufen

Stefano Zarrella (35) hat sich eine sportliche Herausforderung vorgenommen: Der 35-jährige Kochinfluencer möchte rund 1.000 Kilometer zu Fuß zurücklegen und von seinem Geburtsort Hechingen in Baden-Württemberg bis nach Rom laufen. Hinter dem ambitionierten Vorhaben steckt für den Social-Media-Star allerdings weit mehr als nur der Wunsch, seine körperlichen Grenzen auszutesten. Wie er gegenüber Bild erklärte, betrachtet er die italienische Hauptstadt als seine zweite Heimat und möchte mit der Reise eine Verbindung zwischen seiner Kindheit in Deutschland und den italienischen Wurzeln seiner Familie schaffen. "Mit diesem Lauf verbinde ich den Ort, an dem ich groß geworden bin, mit meinen Wurzeln", verriet der ehemalige Let's Dance-Teilnehmer. Ganz auf sich allein gestellt wird Stefano die lange Strecke jedoch nicht bewältigen müssen, denn sein Hund Rocky soll ihn auf dem Weg nach Rom begleiten.

Für die nötige Erholung unterwegs soll ein Wohnmobil sorgen, in dem Stefano alle 20 Kilometer eine Pause einlegen und seine Energiespeicher auffüllen will. "Während der Läufe achte ich darauf, dass die Verpflegung leicht verdaulich ist und ich ausreichend trinke. Essen, Trinken, Schlafen und Regenerieren werden ein großer Teil meines Tages sein", erklärte er. Doch ausgerechnet sein Körper könnte ihm einen Strich durch die Rechnung machen. Seit Trainingsbeginn im Dezember hat sich der Influencer bereits viermal verletzt, hinzu kommen Rückenschmerzen vom Crosstrainer und Wadenprobleme. "Das war dumm von mir und falscher Ehrgeiz", räumte er ein. Wenn das Laufen nicht möglich war, trainierte Stefano stattdessen auf dem Crosstrainer. Ob er die gesamte Strecke bewältigen kann, ist deshalb noch ungewiss. "Drückt mir bitte die Daumen, dass mein Körper hält. Ich bin wirklich gespannt, wie weit ich komme", wandte er sich an seine Fans.

Dass Stefano einmal eine solche sportliche Herausforderung in Angriff nehmen würde, hätte er früher wohl selbst kaum geglaubt. Denn als Kind konnte der Sohn italienischer Eltern mit Sport wenig anfangen und hasste nach eigenen Angaben sogar den Sportunterricht. Erst rund um sein Abitur entdeckte er seine Begeisterung für Bewegung und entwickelte sich nach eigener Aussage schließlich zum schnellsten Läufer. "Das hat mich geprägt", erinnerte sich der 35-Jährige gegenüber Bild an diesen Wandel. Bekannt wurde Stefano allerdings nicht durch seine sportlichen Leistungen, sondern vor allem mit seinen Rezepten und Kochvideos in den sozialen Medien. Später wagte er sich bei der RTL-Show "Let's Dance" auch auf das Tanzparkett. Aus einer prominenten Familie stammt der Influencer ebenfalls: Sein älterer Bruder ist ZDF-Moderator Giovanni Zarrella (48), dessen Ehefrau Jana Ina Zarrella (49) somit seine Schwägerin ist.

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Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella im Dezember 2024

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Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella, Social-Media-Koch

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Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella, Juli 2026

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