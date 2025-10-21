Stefano Zarrella sehnt sich nach einer eigenen Familie

Bei der neuesten Ausgabe von Grill den Henssler zeigte sich Stefano Zarrella (34) von seiner offenen und gefühlvollen Seite. Der Social-Media-Star, der derzeit Single ist, sprach darüber, wie sehr er sich eine eigene Familie wünscht. "Ich sehne mich schon nach einer eigenen Familie. Ich sehe ja, wie schön es ist, und es wird mir ja auch bei meinem Bruder und meinen Eltern vorgelebt", erzählte er laut RTL ehrlich in der TV-Show. Bis dieser Traum Realität wird, genießt Stefano jedoch die Zeit mit seinem treuen Dackel, wie er weiter verriet.

Moderatorin Laura Wontorra (36) hakte in der Sendung nach und brachte dabei eine unerwartete Möglichkeit ins Spiel: Könnte sich der Koch vielleicht auch vorstellen, als Der Bachelor auf die Suche nach der großen Liebe zu gehen? Stefano musste kurz schmunzeln und überlegen, bevor er dann das Angebot schlussendlich verneinte. Ein öffentliches Dating-Format sei offenbar nicht der Weg, den er einschlagen wolle, um die Frau seines Lebens zu finden.

Stefano ist nicht nur durch seine eigene Karriere als Social-Media-Star bekannt, sondern auch als Bruder von Giovanni Zarrella (47). Während sein älterer Bruder ein glückliches Familienleben mit Ehefrau und Kindern führt, hat Stefano seinen Fokus bisher vor allem auf berufliche Projekte gelegt. Trotzdem lässt er keine Gelegenheit aus, privat ganz offen über seine Wünsche zu sprechen. Dass Familie für ihn eine zentrale Rolle spielt, zeigt auch sein enger Kontakt zu seinen Eltern und Geschwistern. Bis es so weit ist, bleibt ihm jedoch sein kleiner Hund als treuer Begleiter im Alltag.

ActionPress Stefano Zarrella, Food-Blogger

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella, Content-Creator

Getty Images Stefano Zarrella, Influencer