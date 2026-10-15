Auszeit kam für Sebastian Lege trotz Krebs nicht infrage

Sebastian Lege (47) macht eine schwere Zeit seines Lebens öffentlich: Vor sechs Jahren erkrankte der TV-Koch zum zweiten Mal an Lymphdrüsenkrebs. Gegenüber Bild erinnert sich der Ernährungsexperte nun erstmals an die turbulente Zeit nach der Diagnose und daran, wie er damit umging. Eine Pause von seinem Job kam für ihn nämlich zu keinem Zeitpunkt infrage – trotz der belastenden Behandlungen stand er weiter für das ZDF-Erfolgsformat "Die Tricks der Lebensmittelindustrie" vor der Kamera. Der Grund: Er hegt einfach eine große Leidenschaft für seine Arbeit. Wie sein Alltag zwischen Klinik und Drehset damals aussah, schildert er rückblickend recht nüchtern: "Ich hatte morgens Chemo und habe nachmittags gedreht. Das war für mich ganz normal." Insgesamt musste sich der Fernsehkoch im Laufe der Jahre zwei Bestrahlungen und zwei Chemotherapien unterziehen.

Spurlos ging die Therapie natürlich nicht an ihm vorüber: Sebastian verlor durch die Behandlung seine Haare. Für die Dreharbeiten fand er eine pragmatische Lösung. "Ich habe mir auch die restlichen Haare abrasiert und ein Käppi getragen. Darüber habe ich aber nie eine große Welle geschoben", erinnert sich der "besseresser"-Star, der auch mit Mrs.-Doubtfire-Double Dustin Smailes für eine PR-Aktion kochte, im Gespräch mit Bild. Das war bereits das zweite Mal, dass er gegen die Krankheit kämpfen musste – schon 2003 hatte er die Diagnose Lymphdrüsenkrebs erhalten. Die erste Chemotherapie hatte damals schwerwiegende körperliche Folgen. "Ich weiß noch, wie ich danach auf dem Parkplatz der Uniklinik Düsseldorf saß und nicht mehr wusste, wo hinten und vorne ist", verrät er. Die späteren Behandlungen habe er dagegen deutlich besser vertragen. Seine jüngsten Blutwerte seien nach eigener Aussage sehr gut.

Der Blick auf sein eigenes Leben hat sich durch die Erkrankungen grundlegend verändert. "Ich bin heute jeden Tag dankbar, dass ich noch Lebenszeit habe. Und wenn es morgen mit mir vorbei sein sollte, bin ich dankbar für mein verrückt geiles Leben", resümiert der Koch gegenüber der Zeitung. "Ich habe so viele schöne Momente gehabt, dafür brauchen manche Menschen zwei Leben." Er blickt der Zukunft sehr optimistisch entgegen: "Bei mir gibt es nur heute und morgen, niemals gestern. Ich sehe heute viele Dinge entspannter als früher." Beruflich steht Sebastian seit rund acht Jahren für die ZDF-Marke "besseresser" vor der Kamera. Dort fühlt er regelmäßig verschiedenen Lebensmitteln und der Industrie dahinter auf den Zahn. Im kommenden Jahr endet diese Zusammenarbeit jedoch: 2027 verlässt er den Sender auf eigenen Wunsch, um zu RTL zu wechseln.

Anzeige Anzeige

Imago Sebastian Lege beim 30. RTL Spendenmarathon in Hürth, November 2025.

Anzeige Anzeige

Imago Sebastian Lege kocht im 25hours Hotel Düsseldorf mit Mrs. Doubtfire-Darsteller Dustin Smailes ein One-Pan-Chicken.

Anzeige Anzeige

Imago Sebastian Lege eröffnet den LegeLand Pop-Up in der Markthalle Pfefferberg in Berlin, 16. Januar 2026.

Anzeige