Jessica Biel gibt Einblicke ins Familienchaos mit Justin

Jessica Biel (44) hat offen über den turbulenten Alltag ihrer Familie gesprochen. Im Podcast "SmartLess" schilderte die Schauspielerin diese Woche, wie sehr sich ihr Terminkalender und der ihres Ehemanns Justin Timberlake (45) zuletzt überschnitten haben. Während der Sänger mit seiner Welttournee durch Nord- und Südamerika unterwegs war, reiste Jessica mit den gemeinsamen Söhnen Silas und Phineas für sieben Wochen nach Budapest, um dort den Apple-TV-Film "Matchbox" zu drehen. Acht Wochen lang mussten Jessica und ihre beiden Söhne auf ein Wiedersehen mit Justin verzichten. Anschließend verbrachte die Familie eine gemeinsame Woche auf den Bahamas, bevor sich ihre Wege erneut trennten: Während Jessica nach Marokko reiste, ging es für Justin zurück nach Südamerika und für die Kinder nach Montana. Wie turbulent diese Zeit war, brachte die Schauspielerin im Podcast mit drei Worten auf den Punkt: "Es war verrückt."

Dass dieser Spagat zwischen Dreharbeiten, Tourneeterminen und Kinderbetreuung überhaupt funktioniert, führt Jessica auf ihre vielen Helfer zurück. "Es funktioniert nur dank des unglaublichen Teams aus Nannys, Unterstützern, Assistenten und Kollegen", erklärte sie in "SmartLess". Und weiter: "Ich kann das nicht allein schaffen. Mein Leben funktioniert ohne all diese unglaublichen Menschen nicht." Mit "Matchbox: The Movie" steht die 44-Jährige nach einer rund neunjährigen Filmpause wieder auf der Leinwand. In dem Film spielt Jessica eine Rettungssanitäterin, die sich in ihrer Freizeit als Rennfahrerin versucht. Bei der Zusage für das actiongeladene Projekt ließ sie sich auch von ihren Kindern inspirieren. Sie wollte etwas schaffen, auf das die beiden stolz sein können – und mit dem sie ihre Mutter dank der rasanten Autos vielleicht sogar richtig cool finden. Der Film, in dem auch John Cena (49) mitspielt, läuft aktuell auf Apple TV.

Sohn Silas war sogar selbst Teil des Projekts. Der Elfjährige hat ganz am Ende von "Matchbox" einen kurzen Auftritt und sammelte damit an der Seite seiner Mutter erste Schauspielerfahrungen. Einen festen Karriereweg wollen Jessica und Justin ihrem Nachwuchs aber nicht vorgeben – stattdessen soll Silas in Ruhe herausfinden, wofür er sich wirklich interessiert. Beide Söhne waren vom fertigen Film offenbar begeistert und fanden ihn ziemlich cool. Ganz ohne Kritik kam Jessica Biel dennoch nicht davon: Ihr ältester Sohn Silas hatte vor allem an einem Detail etwas auszusetzen – dem grünen Kleid, das seine Mutter in einer Szene trägt. Das Outfit konnte ihn so gar nicht überzeugen.

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Getty Images Jessica Biel auf der Met Gala, Mai 2024

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Instagram / justintimberlake Justin Timberlake mit Ehefrau Jessica Biel

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Getty Images Jessica Biel, Schauspielerin