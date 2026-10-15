Rückkampf: Yasin Cilingir kündigt Fame-Fighting-Spektakel an

Bei Fame Fighting kommt es am 17. Oktober zum erneuten Aufeinandertreffen von Yasin Cilingir (35) und Aleks Petrovic (35). Nach dem vorzeitig beendeten Duell im vergangenen Jahr will Yasin diesmal offenbar nichts dem Zufall überlassen. Im Interview mit Promiflash kündigte der Realitystar für den Rückkampf eine große Show an. Schließlich hat er mit seinem Rivalen noch eine Rechnung offen: Beim ersten Kampf hatte sich Yasin an der Schulter verletzt, woraufhin das Duell abgebrochen werden musste. Für die erneute Begegnung im Boxring hat er sich nach eigenen Angaben besonders intensiv vorbereitet und unter anderem mit der türkischen Nationalmannschaft trainiert. Entsprechend selbstbewusst blickt er auf den bevorstehenden Kampf. "Er kann sich auf jeden Fall auf was gefasst machen", richtete Yasin eine deutliche Kampfansage an seinen Gegner.

Wie viel sich seit dem ersten Duell verändert hat, möchte Yasin nun im Ring unter Beweis stellen. "Boxerisch werde ich auf jeden Fall mehr zeigen als das, was letztes Jahr zu sehen war. Ich habe auch eine ganz gute Vorbereitung hinter mir mit der türkischen Nationalmannschaft. Also, er kann sich auf jeden Fall auf was gefasst machen. Ich hoffe, er hat auch gut trainiert", betonte er im Interview. Dabei scheint der Realitystar nicht nur hohe Erwartungen an sich selbst zu haben, sondern auch an seinen Kontrahenten. Schließlich soll der Rückkampf offenbar alles andere als langweilig werden. "Also, es wird auf jeden Fall ein ganz, ganz krasser Kampf. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Also, es wird ein geiles Spektakel", versprach Yasin. Ob er seine selbstbewussten Ankündigungen tatsächlich umsetzen kann, wird sich beim erneuten Aufeinandertreffen zeigen.

Dass Yasin seinen Rivalen nicht nur mit boxerischem Können aus dem Konzept bringen will, zeigte sich bereits vor der Pressekonferenz. Dort hatte er Aleks' Auto beschmiert und damit für mächtig Ärger gesorgt. Wie der Realitystar nun verriet, steckte hinter der Aktion offenbar eine bewusste Strategie. "Die Gefühlslage ist sehr gut. Also, die Pressekonferenz war in meinen Augen richtig geil. Hat richtig Spaß gemacht. Ich hab ihn genau dahin gelockt, wo ich ihn haben wollte", erzählte er. Yasin ist überzeugt, die Schwachstelle seines Gegners zu kennen, und möchte diese gezielt ausnutzen. "Und da brauche ich ihn auch. Er hat eine kurze Zündschnur und ich weiß, dass er dann aus der Bahn kommt und dass er nervös wird und Angst hat", erklärte er. Ob seine Provokation tatsächlich den gewünschten Effekt hat, dürfte sich spätestens beim Rückkampf zeigen.

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IMAGO / BOBO Yasin Cilingir, Realitystar

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Imago Yasin Cilingir und Aleks Petrovic beim Face-off vor ihrem Duell

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RTL Yasin Cilingir bei "Prominent getrennt"