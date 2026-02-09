Diese Superstars waren beim Super Bowl in Santa Clara dabei

Super Bowl Sunday in Santa Clara und das Levi’s Stadium bebt: Zwischen zehntausenden Fans mischen sich am 8. Februar die ersten Superstars unter die Menge – und sie lassen sich sehen. Travis Scott (34) ist einer der Ersten am Gate und funkelt mit schwerem Bling um die Wette. Chris Pratt (46) übernimmt die Ehre, die Seattle Seahawks vor dem Kickoff vorzustellen, während Jon Bon Jovi (63) den großen Auftritt für die New England Patriots gibt. Tennis-Ikone Roger Federer (44) spaziert derweil entspannt übers Feld, J Balvin feuert von den Rängen aus an und Bad Bunny (31) bereitet die Halbzeitshow vor, wie Page Six berichtet. Travis Kelce (36) schaut im scharfen Signature-Look zu, obwohl seine Kansas City Chiefs fehlen. Und Jay-Z (56) posiert mit Blue (14) Ivy und Rumi für das traditionelle Sprungfoto.

Hinter den Kulissen sorgt Roc Nation erneut für die Inszenierung der Halbzeit – Bad Bunny als Headliner ist der große Magnet des Abends. In den Katakomben sichtet man J Balvin, der als enger Freund und früherer Kollaborateur des Puerto-Ricaners gilt. Auf dem Rasen hält Roger Federer es lässig und kommt früh, eine Stunde vor dem Anpfiff, vorbei. Bei den Team-Intros setzen die Organisatoren auf Starpower: Chris, bekennender Seahawks-Fan, heizt dem Publikum ein, während Jon Bon Jovi den Patriots-Moment liefert. Travis, der Chiefs-Star, reist trotz verpasster Playoffs an und punktet mit Stil, bevor er auf der Tribüne Platz nimmt. Und Jay-Zs Vater-Töchter-Tradition geht weiter: Blue Ivy springt strahlend im schwarzen Letterman-Jacket, Rumi mit pinkem Bunny-Rucksack – ein Motiv, das jedes Jahr viral geht.

Abseits des Spieltrubels schimmern persönliche Geschichten durch: Jay-Z genießt den Solo-Tag mit Blue Ivy und Rumi, während Beyoncé zu Hause bleibt – ein familiäres Ritual, das sich seit den jüngsten Finalspielen eingespielt hat. Blue Ivy und Rumi standen im vergangenen Jahr immer wieder mit ihrer Mutter auf der Bühne, Blue tanzte sich Tour für Tour sichtbar selbstbewusster. Bad Bunny steht zwar im Rampenlicht der Halbzeit, doch im Fokus liegt für ihn der Moment und die Show – die Liga trägt Produktionskosten, während der Star die Bühne nutzt, um weltweit zu glänzen. Und Chris, privat Familienvater, verbindet seine Football-Liebe regelmäßig mit Fan-Momenten im Stadion, was seinen Seahawks-Intro-Auftritt für viele zu einem besonderen Gänsehautmoment macht.

Getty Images Bad Bunny tritt in der Apple Music Halftime Show beim Super Bowl LX im Levi’s Stadium auf, Februar 2026

Getty Images Travis Kelce besucht den Super Bowl LX im Levi’s Stadium in Santa Clara

Getty Images Blue Ivy Carter springt während des Super Bowl LX aufs Spielfeld; Jay-Z ist ebenfalls vor Ort