Hat Yasin Cilingir Angst vor neuer Fame-Fighting-Verletzung?

Am 17. Oktober kommt es bei Fame Fighting zum großen Showdown: Yasin Cilingir (35) fordert Aleks Petrovic (35) erneut im Ring heraus. Das Match bringt unweigerlich die Bilder vom letzten Jahr zurück. Damals erlebte der Reality-TV-Star ein bitteres und schmerzhaftes Ende, als er sich mitten im Kampf die Schulter ausrenkte und aufgeben musste. Dass diese Vorgeschichte ihn jetzt vor dem Rückkampf belastet oder einschüchtert, streitet Yasin jedoch vehement ab. Gegenüber Promiflash machte er deutlich, dass er ohne Angst vor einer erneuten Verletzung in das Match geht. Stattdessen blickt er dem zweiten Anlauf gegen seinen Kontrahenten zuversichtlich entgegen und richtet den Fokus lieber auf das Sportliche als auf die unschöne Erfahrung aus dem Vorjahr.

Auf die Frage von Promiflash, ob ihn die Sorge vor einem weiteren Zwischenfall begleite, antwortete Yasin ganz klar: "Nein, so was wird hoffentlich natürlich nicht mehr passieren. Man kann es nicht vermeiden, aber ich hoffe auf jeden Fall nicht, dass so was wieder zustande kommt, dass eine Schulter ausgekugelt wird. Das wird auf jeden Fall, sage ich jetzt mal, nicht passieren. Es wird ein geiles Boxen geben. Das kann ich sagen." Yasin räumt ein, dass Blessuren beim Boxen zwar nie vollständig ausgeschlossen werden können, lässt sich von dem vergangenen Vorfall jedoch nicht verunsichern. Anstatt die Schulterverletzung in den Mittelpunkt zu stellen, kündigt er für den bevorstehenden Rückkampf ein packendes Duell an.

Beim ersten Aufeinandertreffen der beiden Reality-Stars flogen von der allerersten Sekunde an die Fetzen. Yasin und Aleks gingen sofort voll in die Offensive und schenkten sich absolut nichts. Doch noch in der ersten Runde passierte das Drama: Yasin stürzte aus dem Ring und renkte sich dabei die Schulter aus. An ein Weitermachen war für den Familienvater nicht mehr zu denken – das Match wurde schließlich ohne Wertung abgebrochen. Eine echte Entscheidung zwischen den beiden gab es damit nie. Der anstehende Rückkampf bietet Yasin und Aleks nun die Gelegenheit, ihr sportliches Aufeinandertreffen regulär auszutragen und die offene Rechnung aus dem Vorjahr zu begleichen.

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RTL Yasin Cilingir bei "Prominent getrennt"

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Imago Yasin Cilingir und Aleks Petrovic beim Face-off vor ihrem Duell

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IMAGO / BOBO Yasin Cilingir, Realitystar