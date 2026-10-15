Anna Lisson nimmt ihren Sommerhaus-Patzer heute mit Humor

Realitystar Anna Lisson kann inzwischen über ihren Patzer in der siebten Folge von Das Sommerhaus der Stars lachen. Direkt nach der Szene hatte sich der Realitystar noch maßlos über sich selbst geärgert. Mit etwas Abstand sieht sie den Moment inzwischen deutlich entspannter, wie sie bei der Premiere von Der Promihof im Gespräch mit Promiflash deutlich machte. Das bedeutet allerdings nicht, dass ihr der Patzer heute weniger unangenehm ist. Im Gegenteil: Anna bezeichnet die Szene weiterhin als "bodenlos peinlich" und steht offen zu ihrem Fehler. Statt sich herauszureden, nimmt sie die Situation mit Humor und spricht ganz direkt darüber, was damals vor laufenden Kameras schiefgelaufen ist.

Auslöser für den viel diskutierten Moment war ein Spiel, bei dem Annas Freund Tano Milingi sie fragte, aus wie vielen Buchstaben das Wort "Achtzig" besteht. Ihre Antwort lautete: "sechs". Beim Zählen hatte sie das "t" schlicht übersehen und lag damit falsch. "Also, das war ja eine Katastrophe, was da passiert ist", erinnerte sie sich im Promiflash-Interview an die Situation. Und weiter: "Das ist mir in 26 Jahren nicht passiert. Aber, also ich habe es mit Humor genommen." Die Reaktionen ließen damals nicht lange auf sich warten: Der Ausschnitt sorgte im Netz für reichlich Gesprächsstoff. Anna versucht gar nicht erst, ihren Fehler kleinzureden oder zu rechtfertigen. Stattdessen nimmt sie den Moment so, wie er war – als Panne, die ihr ausgerechnet vor einem Millionenpublikum passiert ist.

Für Anna gehört es dazu, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Gleichzeitig macht sie keinen Hehl daraus, dass ihr die Szene nach wie vor unangenehm ist – Humor hin oder her. "Ich finde, es ist ganz wichtig, dass man über sich selbst lachen kann. Und das war bodenlos peinlich von mir", erklärte sie. Verantwortung für den Patzer übernimmt Anna damit weiterhin ganz offen. Abschließend fasste sie ihre heutige Sicht auf die Szene noch einmal unmissverständlich zusammen: "Und dazu stehe ich, aber ich fand es witzig. Aber es war peinlich, keine Frage."

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Imago Anna Lisson beim Screening der RTL2-Show Kampf der RealityAllstars in der Kölner Flora, 08.04.2026

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RTL Tano und Anna, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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RTL / Lena-Luise Grellert Tano und Anna bei "Das Sommerhaus der Stars" 2026