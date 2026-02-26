So hart war krankheitsbedingte Karrierepause für Bella Hadid

Bella Hadid (29) hat in einem Interview mit Vogue Italy offen über die schwere Zeit gesprochen, die sie während ihrer Behandlung gegen Lyme-Borreliose durchlebte. Das Model musste im vergangenen Jahr fast allen Jobangeboten absagen und empfand diese Phase als emotional sehr belastend. "Ich war emotional, weil man sich austauschbar fühlt", erklärte Bella gegenüber ihrer Schwester Gigi Hadid (30). Die 29-Jährige, bei der die Krankheit bereits 2013 im Alter von 16 Jahren diagnostiziert wurde, habe jedoch lernen müssen, sich auf ihre Gesundheit zu konzentrieren und zu akzeptieren, dass ihre Qualitäten nichts damit zu tun haben, welchen Jobs sie zusagt.

Bella musste ihre Einstellung zur Arbeit grundlegend überdenken und sich von alten Unsicherheiten lösen. "So lange Zeit war es für mich so: Wer war ich denn, um zu irgendetwas Nein zu sagen?", verriet sie im Interview. Mittlerweile habe sie gelernt, dass sie genug Vertrauen aufgebaut habe und sich nun auf Jobs konzentrieren könne, die wirklich zu ihr passen. Als großes Vorbild in Sachen Grenzen setzen nannte Bella ihre Schwester Gigi. "Es ist so wichtig, nicht nur für sich selbst einzustehen, sondern auch für seine Freunde und die Menschen um einen herum", betonte das Model.

Trotz der schwierigen Zeit hat Bella neue berufliche Wege für sich entdeckt. In Ryan Murphys (60) Serie "The Beauty" konnte sie ihren körperlichen und seelischen Schmerz in ihre Schauspielarbeit einfließen lassen. "Ich konnte das wirklich in meinem Körper manifestieren und es in die Kunst und die Arbeit einbringen", erzählte sie. Der Produzent habe sie dazu gebracht, aus ihrer Komfortzone herauszutreten und die Kontrolle loszulassen, immer perfekt aussehen oder alles perfekt machen zu wollen. Für Bella war es erfüllend, sich auf diese neue Art ausdrücken zu können.

Getty Images Bella Hadid bei den Filmfestspielen in Cannes, Mai 2025

Instagram / bellahadid Bella Hadid im September 2025

Getty Images Bella Hadid bei der Premiere von "The Beauty" 2026

