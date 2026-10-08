Luann de Lesseps feiert die Männer in ihrer neuen Single

Luann de Lesseps (61) meldet sich überraschend mit neuer Musik zurück. Bei den VRT Awards 2026 stellte die Reality-TV-Bekanntheit ihre neue Single "To All The Boys" vor und enthüllte im Anschluss direkt das passende Cover. Wie Page Six berichtet, erscheint der Song am Freitag, den 16. Oktober. Es ist Luanns erste Single seit mehr als zwei Jahren. Inhaltlich feiert die Reality-TV-Bekanntheit darin mit einem Augenzwinkern all jene Männer, die ihr Leben geprägt und ein wenig aufregender gemacht haben. "Ich freue mich so sehr, meine erste Single seit über zwei Jahren zu veröffentlichen! 'To All The Boys' ist kokett, lustig, ein bisschen frech und dreht sich ganz darum, die Männer zu feiern, die das Leben ein wenig interessanter machen", erklärte die Sängerin im Gespräch mit dem Portal. Passend zu dieser Botschaft fügte die The Real Housewives of New York City-Bekanntheit, die früher heftig mit Hugh Grant (66) geflirtet haben soll, hinzu: "Was soll ich sagen? Ich liebe die Jungs, Liebling!"

Einen ersten Vorgeschmack auf den neuen Titel lieferte Luann bereits im Podcast "Call Her Daddy" von Alex Cooper (32). Dort sang sie einige Zeilen des Songs: "An all die Jungs, die ich zuvor geliebt habe. Die durch meine Tür hinein- und hinausgegangen sind. Jene Jungs, die vorbeikamen. Ihnen widme ich dieses Lied. An all die Jungs, die ich zuvor geliebt habe", heißt es im Text. Wie der Song entstand und wie der Dreh zum dazugehörigen Musikvideo ablief, ist außerdem in Luanns neuer Sendung "The Golden Life" zu sehen, die am 20. Oktober bei E! an den Start gehen wird. Kurz nach der Veröffentlichung der Single steht Luann außerdem wieder auf der Bühne. Ihre an die Single angelehnte Countess-Cabaret-Show "The Love Tour" beginnt am 18. Oktober in Las Vegas. Das US-Finale findet am 5. Dezember in New York City statt. Im Februar 2027 wird sie ihre Tour in Großbritannien fortsetzen.

Bei den VRT Awards war Luann nicht allein angetreten: Gemeinsam mit ihren "The Golden Life"-Kolleginnen Ramona Singer, Sonja Morgan (62), Kelly Bensimon und Dorinda Medley nahm sie den Golden Kettle Award entgegen. Für Luann gab es darüber hinaus noch eine weitere Auszeichnung: Sie wurde zur Musikerin des Jahres gekürt. Zum Abschluss der Galaveranstaltung stand die Sängerin selbst auf der Bühne und performte ihren Song "Chic C'est La Vie". Das Jahr 2026 ist für die Künstlerin ohnehin reich an Projekten. Neben "The Golden Life" stand sie auch für die Jubiläumsstaffel "Real Housewives Ultimate Girls Trip: Roaring 20th" vor der Kamera. Das Musik-Comeback ist somit nur eines von mehreren Projekten, die Luann aktuell beschäftigen.

Anzeige Anzeige

Getty Images US-Realitystar Luann de Lesseps, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images US-Realitystar Luann de Lesseps, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Luann de Lesseps, Oktober 2024

Anzeige