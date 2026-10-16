Victoria Beckham schwärmt von Davids "beeindruckender Gurke"

Sonst eher für ihre eiserne Contenance bekannt, gab sich Victoria Beckham (52) bei ihrem jüngsten Auftritt überraschend gelöst: In der US-Morningshow "Today" geriet die Designerin plötzlich ungehemmt ins Schwärmen über ihren Gatten David (51). Nach einem frühmorgendlichen gemeinsamen Tequila-Shot mit den Moderatorinnen landete die Gesprächsrunde ohne Umschweife bei einem eindeutig zweideutigen Gesprächsthema: dem heimischen Gemüsegarten der Beckhams. Als Bilder des Ex-Fußballstars mit Teilen seines außergewöhnlich prachtvollen Eigenanbaus eingeblendet wurden, verfiel die komplette Runde in ausgelassenes Kichern. "Sein Gemüse ist beeindruckend!", erklärte Victoria mit vielsagendem Lächeln. Moderatorin Jenna Bush Hager zog prompt den Vergleich zur eigenen Ernte, musste sich jedoch angesichts von Davids Exemplar geschlagen geben: "Ich glaube, seine Gurke ist größer als meine."

Die einst unter dem Spitznamen Posh Spice bekannte Sängerin nahm die Vorlage lachend auf und amüsierte sich köstlich über Jennas zweideutigen Vergleich: "Es ist ein bisschen früh, um darüber zu sprechen, oder? Wir haben Tequila, jetzt reden wir über... Ich meine, was ist das?", kicherte Victoria. Selbst ein gewaltiger Tromboncino-Kürbis aus dem Garten des Anwesens in den Cotswolds blieb von den süffisanten Kommentaren der Modeikone nicht verschont. Trocken begutachtete die Britin die imposante Form des Gewächses und stellte schmunzelnd fest: "Er sieht aus wie ein Instrument." Die heitere Stimmung der Vierfachmutter spiegelte sich auch in ihrem Outfit wider: Victoria erstrahlte in einem rosafarbenen Kleid der eigenen Marke und veredelte den Look mit passenden Satinheels.

Trotz aller Lacher auf Kosten der Beckhamschen Ernte hat das Gärtnern für David und Victoria eine tiefere Bedeutung. Die gemeinsamen Stunden im Beet sind für das Promipaar eine geschützte Zuflucht im oft hektischen Terminkalender. "Wir arbeiten so viel, dass wir diese gemeinsame Zeit im Gemüsebeet sehr schätzen. Vielleicht trinken wir ein Glas Wein. Und es ist so schön, dass wir das gemeinsam machen können, und wir hüten und schützen diese Momente wirklich", erklärte Victoria in der Sendung und betonte: "Es ist einfach eine schöne Beschäftigung."

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Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham in Portofino, 2026

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Getty Images David Beckham feiert mit Victoria Beckham den MLS-Cup-Sieg 2025

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Instagram / davidbeckham Victoria Beckham und David Beckham gemeinsam im Urlaub.