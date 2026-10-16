Marleen Lohse korrigiert falsche Behauptung über ihren Mann

Marleen Lohse (42) räumt mit einer hartnäckigen Behauptung über ihren Ehemann Max Montgomery auf: Seit geraumer Zeit kursiert die Annahme, er sei Schwede. Im Gespräch mit t-online stellte die Schauspielerin nun klar, dass das nicht stimmt. "Es kommt immer noch vor, dass ich auf meinen angeblich schwedischen Mann angesprochen werde. Ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist", erzählte sie. Ganz aus der Luft gegriffen ist der Skandinavien-Bezug allerdings nicht: Max und seine Familie sprechen fließend Schwedisch. Auch der gemeinsame Sohn des Paares, das seit 2021 verheiratet ist, lernt die Sprache gerade. Möglicherweise liegt genau darin der Ursprung des Missverständnisses – auch wenn der Ehemann der Schauspielerin kein gebürtiger Schwede ist.

Damit beim Abendessen mit der Familie niemand kichernd über ihren Kopf hinweg plaudert, lernt Marleen einfach mit: "Mein Sohn lernt Schwedisch, und ich versuche, es mit ihm zu lernen", verriet sie. Auch eine andere Spur könnte zu dem Gerücht geführt haben: Die Familie verbringt regelmäßig Zeit in einem Sommerhaus in Schweden. Von dort bringt sie nicht nur mehrere Kilo Blaubeeren und Pfifferlinge mit nach Hause, sondern vor allem jede Menge Entschleunigung. Nach den Aufenthalten im Norden fühle sich Marleen erfrischt und bereit für neue Aufgaben. Diese Ruhe sucht die Schauspielerin auch im Berliner Familienalltag. Besonders im Garten lässt sie die Dinge gerne langsam angehen. Seit sie Mutter ist, klappt das allerdings nicht mehr immer so reibungslos, denn der Alltag lässt das gemütliche Tempo nicht ständig zu.

Beruflich geht es für Marleen dagegen deutlich spannungsreicher zu: Im NDR-Thriller "Frau ohne Namen", den Das Erste am 14. Oktober 2026 um 20:15 Uhr zeigt, spielt sie Dr. Marlene Nielsen. Die Psychologin ist auf Mikroexpressionen spezialisiert – winzige Gesichtsregungen, die nur Sekundenbruchteile dauern und unterdrückte Gefühle verraten können. In der Handlung unterstützt sie die Hamburger Polizei bei einem Fall, der zunächst eindeutig erscheint: Eine unbekannte Frau hat ihren Angreifer tödlich verletzt und schweigt anschließend beharrlich. In der Mimik der Unbekannten entdeckt die Psychologin jedoch Hinweise darauf, dass hinter der vermeintlichen Notwehr mehr steckt. Weil ihr zunächst niemand glauben will, ermittelt sie kurzerhand auf eigene Faust weiter. Vielen Zuschauern ist Marleen außerdem als Jule Christiansen bekannt, die sie seit 2014 in der ARD-Krimireihe "Nord bei Nordwest" verkörpert. Außerdem hat sie im letzten Jahr ihr erstes Album veröffentlicht und trat live vor Publikum auf.

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Getty Images Max Montgomery und Marleen Lohse bei der 76. Verleihung des Deutschen Filmpreises

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Getty Images Marleen Lohse, Schauspielerin

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Getty Images Marleen Lohse am Set von "Bella Germania" in München, August 2017