"Abgeschlossen": Das hält Nikola Grey von dritter Hochzeit

Nikola Grey (30) und Kim Virginia Grey (31) haben sich bereits zweimal das Jawort gegeben – zunächst in Las Vegas und später vor laufenden Kameras bei Promi Big Brother. Einen Haken gibt es allerdings: In Deutschland ist bislang keine der beiden Zeremonien rechtlich anerkannt. Der offizielle Gang zum Standesamt steht für das Paar also noch aus. Bei einer Pressekonferenz im Beisein von Promiflash zeigte sich Nikola diesbezüglich jedoch völlig gelassen. "Ich würde sagen, dass das Thema Hochzeit jetzt eigentlich abgeschlossen ist. Zweimal ist okay, aber man weiß ja nie. Vielleicht passiert es auch ein drittes Mal – wer weiß?", verriet der Realitystar, der vor einem Monat noch von einer XXL-Hochzeit gesprochen hatte. Auch der ausstehende Behördentermin bereitet ihm keinerlei Kopfzerbrechen. "Ich denke, wir müssen einfach nur zum Standesamt gehen und die Ehe offiziell schließen lassen. Das finde ich aber überhaupt nicht schlimm. Wir können dort hingehen, das Ganze offiziell machen, kurz feiern – und dann passt das", erklärte Nikola weiter.

Dass die TV-Trauung mit einem freien Trauredner vor dem Gesetz nicht als offizielle Eheschließung gilt, tut Nikolas schönen Erinnerungen keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil: Für ihn war die Zeremonie im Container sogar die beste Hochzeit, die er und Kim Virginia bislang gefeiert haben. "Die Hochzeit bei 'Promi Big Brother' war auf jeden Fall unsere Lieblingshochzeit. Es war wirklich richtig schön, und ich habe mich riesig gefreut. Auch wenn die Trauung durch die Art, wie der Trauredner gesprochen hat, ein bisschen lustig war. Aber so muss es eben sein", schwärmte er bei der Pressekonferenz. Auch im Vergleich mit ihrer ersten Hochzeit in Las Vegas schneidet die TV-Zeremonie für ihn besser ab. "Ich würde sagen, dass es schöner war als in Las Vegas. Es war etwas Besonderes, weil es bei 'Promi Big Brother' stattgefunden hat. Deshalb würde ich sagen, dass mir diese Hochzeit besser gefallen hat – auch wenn ich bei der Trauung meine Gartenklamotten anhatte. Am Ende kommt es schließlich auf das Gefühl an", erklärte Nikola.

Ihr erneutes Jawort gaben sich Kim und Nikola live vor den Kameras von Sat.1 und Joyn. Zuvor waren die beiden innerhalb der Show noch getrennt voneinander untergebracht gewesen. Für die freie Trauung legte Kim einen glamourösen Auftritt hin: Sie erschien in einem roten Abendkleid, kombiniert mit einem weißen Schleier und einem Blumenstrauß. Nikola hielt es dagegen deutlich lässiger und ergänzte seine Gartenklamotten lediglich um ein schwarzes Sakko. Trauredner Martin führte das Paar durch die Zeremonie, während "I Will Always Love You" für die passende musikalische Untermalung sorgte. Nach dem Jawort tauschten die beiden größenverstellbare Ringe aus, besiegelten den Moment mit einem Kuss und schlossen sich sichtlich gerührt in die Arme.

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Joyn Nikola und Kim Virginia Grey, "Promi Big Brother"-Trauung

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Oktober 2025

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Joyn Nikola und Kim Virginia Grey heiraten bei Promi-BB