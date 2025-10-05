Debütalbum: Schauspielerin Marleen Lohse macht auch Musik

Marleen Lohse (41) kennen Fans aus Serien wie "Nord bei Nordwest" und "Morden im Norden". Nun zeigt sich die Künstlerin von einer neuen Seite. Am 24. Oktober erscheint ihr allererstes Album unter dem Titel "Wide Awake". Ein Song auf der Platte hat für die Berlinerin eine ganz besondere Bedeutung. Im Gespräch mit Gala berichtete sie, dass sie ihn ihrem Sohn gewidmet habe: "Es geht darum, Gefühlen Raum zu geben, ohne sofort eine Lösung parat zu haben. Ich habe es meinem Sohn schon unzählige Male vorgesungen."

Bereits im Sommer veröffentlichte der TV-Star die erste Single des Albums und trat erstmals live vor Publikum auf. "Das war unglaublich aufregend, zum ersten Mal meine eigenen Songs vor so vielen Menschen zu spielen", schwärmte Marleen im Interview mit dem Magazin und erzählte: "Die Konzerte selbst waren fast unwirklich schön: Im Innenhof des Schweriner Schlosses, im Freilichttheater Zwickau oder auf dem Hexentanzplatz in Thale unter einem Blutmond."

Abseits ihrer künstlerischen Projekte widmet sich Marleen ganz ihrer kleinen Familie. Gemeinsam mit ihrem Mann Max Montgomery bekam sie im September 2022 ihr erstes Kind. Diese schöne Neuigkeit behielt die "Club der Roten Bänder"-Darstellerin einen Monat lang für sich. Im Oktober teilte sie dann niedliche Babyfotos auf Instagram und plauderte bei der Gelegenheit aus: "Das Baby ist gesund, sein Haar ist ganz flauschig und riecht nach frischem Popcorn. Wir sind überglücklich und total ermüdet."

Anzeige Anzeige

Getty Images Marleen Lohse, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Marleen Lohse im August 2017

Anzeige Anzeige

Instagram / marleen_lohse_ Marleen Lohse im Oktober 2022