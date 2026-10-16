"Selber schuld": Fans kritisieren Bill Kaulitz wegen Stalker

Bill Kaulitz (37) hat offenbar ein ernstes Problem mit ungebetenen Gästen: Vor dem Zuhause des Tokio Hotel-Sängers tauchen nach eigenen Angaben immer wieder Menschen auf, die seine Privatsphäre schlichtweg ignorieren. Von "komischen Leuten" sprach der Musiker bereits in der vergangenen Ausgabe seines Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood". Als Konsequenz hat er seine Security erneut aufgestockt. Doch statt ausschließlich Mitgefühl zu ernten, bekam Bill im Netz auch Kritik ab. Ein Teil der Fans sieht nämlich eine Mitschuld bei ihm selbst – schließlich gewähre er immer wieder öffentliche Einblicke in sein Haus. In der neuen Folge des Podcasts wehrt sich der Sänger nun gegen diese Vorwürfe. Sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz (37) steht ihm dabei zur Seite und begegnet den Schuldzuweisungen mit reichlich Spott. Dass Bilder oder Aufnahmen eines Hauses im Netz zu sehen sind, bedeutet für die Brüder demnach keineswegs, dass Fremde dort einfach erscheinen dürfen.

Wie genau die Kritik an ihn herangetragen wurde, gibt Bill im Podcast sinngemäß wieder: "Selber schuld, wenn man sein Haus öffentlich zeigt. Jetzt sind wieder die Fans schuld, wenn man mit seinem Haus so angibt und es überall zeigt." Doch nicht alle sehen das so. Zahlreiche Anhänger stellten sich hinter den Musiker und betonten, dass Fotos und Videos aus den eigenen vier Wänden keine Einladung seien, dort unangekündigt vorbeizuschauen. Einen dieser Kommentare las der Sänger in der Folge vor: "Nur weil der sein Haus zeigt, lädt der euch doch jetzt nicht ein, um da den ganzen Tag abzufucken." Dieser Einschätzung stimmt der Musiker ausdrücklich zu und erklärt: "Das sehe ich jetzt auch so." Die Schuldzuweisungen lassen ihn sichtlich genervt zurück. Im Gespräch mit seinem Bruder fragt Bill daher unverblümt: "Warum krieg ich jetzt auf den Sack dafür, dass mich Deutsche belästigen?"

Bruder Tom nahm die Argumentation der Kritiker anschließend mit Ironie auseinander. Scherzhaft tat er so, als habe Bill durch die öffentlichen Einblicke jegliche Kontrolle über sein Anwesen verloren. "Ich finde, das ist gar nicht mehr dein Haus, sondern es ist jetzt öffentlich und ich finde, jetzt sollte die Öffentlichkeit mindestens dreimal am Tag die Möglichkeit haben, hier an deinem Pool zu chillen", witzelte der Musiker in "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood". Bereits in der Folge zuvor hatte Bill das Thema Sicherheit offen angesprochen und erklärt, warum er personell nachrüstet. "Ich stocke meine Security wieder auf, weil leider Leute meine Privatsphäre nicht akzeptieren und komische Leute hier wieder auftauchen." Nähere Angaben dazu, wer vor seinem Haus erscheint oder wie oft solche Vorfälle passieren, machte Bill in den beiden Podcastfolgen nicht.

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Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz vor seinem Haus in L.A., Februar 2026

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Netflix Bill und Tom Kaulitz in Staffel 3 von "Kaulitz & Kaulitz"

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Getty Images Tokio Hotel im Jahr 2006