Das dachte Jerry Menges über den "#CoupleChallenge"-Cast

Augenbinde runter, Augen auf – und schon war klar: Jerry Menges (31) hatte beim ersten Aufeinandertreffen mit seinen Mitstreitern ganz unterschiedliche Gefühle. Bei der erstmals veranstalteten "#CoupleChallenge – Halloween Edition" wurde der Cast den Teilnehmern nämlich erst vor Ort enthüllt. Im Interview mit Promiflash verriet der Realitystar, dass ihm dabei vor allem zwei Namen sauer aufstießen: Sam Dylan (35) und Umut Tekin (29): "Es war zwiespältig. Die Drama-Queen Sam Dylan ist da drin. Da wusste ich schon, kann lustig oder nicht lustig werden. Und dann Umut, den fand ich schon immer voll unsympathisch." Während er bei Sam also noch auf unterhaltsame Momente hoffte, zugleich aber eine schwierige gemeinsame Zeit einkalkulierte, stand sein Urteil über Umut offenbar schon vor dem ersten Aufeinandertreffen fest.

Doch nicht jeder Name auf der Teilnehmerliste sorgte bei Jerry für Skepsis. Über eine Mitstreiterin konnte er sich sogar aufrichtig freuen – wenn auch mit einer kleinen Einschränkung. "Wie man sieht, über eine Giuliana habe ich mich sehr gefreut. Stand jetzt", erklärte er. Das angehängte "Stand jetzt" lässt durchaus Spielraum für Entwicklungen im Verlauf des Formats. Damit reichte Jerrys erste Reaktion auf das Teilnehmerfeld von offener Abneigung gegenüber Umut bis hin zu ehrlicher Vorfreude auf Giuliana Farfalla – und dazwischen die große Unbekannte Sam, bei der er sich auf alles von bester Unterhaltung bis hin zu knirschenden Nerven einstellte. Ein durchwachsener Start also, der für die kommenden Folgen einiges erwarten lässt.

In der Halloween-Sonderausgabe tritt Jerry gemeinsam mit Chris an. Reality-TV-Fans dürften die beiden Männer aus der siebten Staffel von Are You The One? kennen. Insgesamt kämpfen sechs Zweierteams in einem düsteren Camp in Sachsen um ein Preisgeld von bis zu 66.600 Euro. Sam Dylan geht dabei an der Seite von Rafi Rachek (36) ins Rennen. Umut bildet ein Team mit Lena Maria Goldstein, während Giuliana an der Seite von Valencia Stöhr um den Sieg kämpft. Die "#CoupleChallenge – Halloween Edition" ist am 9. Oktober 2026 bei RTL+ gestartet. Die Zuschauer können also Woche für Woche mitverfolgen, ob sich Jerrys erste Einschätzungen bestätigen oder ob das gemeinsame Gruseln in Sachsen die Fronten doch noch aufweicht.

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RTL ZWEI Jerry Menges und Chris Kugathasan bei "#CoupleChallenge – Halloween Edition"

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RTLZWEI Rafi Rachek und Sam Dylan, "#CoupleChallenge Halloween Edition"-Kandidaten

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RTLZWEI Lena Goldstein und Umut Tekin bei "#CoupleChallenge"