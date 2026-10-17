Dieses Team verliert erstes "#CoupleChallenge"-Exit-Duell

In der dritten Folge der neuen Staffel "#CoupleChallenge – Halloween" wird es zum ersten Mal richtig ernst: Das erste Exit-Duell steht an. Umut Tekin (29) und Lena Goldstein müssen sich den Zwillingen Jenny (25) und Vanessa Grassl (25) stellen – und nur ein Team darf anschließend zurück ins Camp. Dabei legen Umut und Lena keinen fehlerfreien Lauf hin. Um Hinweise für die Beantwortung der Fragen zu bekommen, nehmen die beiden sogar Strafsekunden in Kauf. Dennoch kann das Paar am Ende den entscheidenden Vorsprung herausholen und das Duell für sich entscheiden. Für Jenny und Vanessa läuft es hingegen nicht nach Plan. Die Zwillinge beißen sich an einer Beton-Pyramide die Zähne aus und schaffen es einfach nicht, diese zu zerstören. Damit ist die Niederlage besiegelt: Jenny und Vanessa verlieren das erste Exit-Duell der Staffel und müssen die Show als erstes Team verlassen.

Besonders euphorisch fällt die Rückkehr des siegreichen Paares ins Camp allerdings nicht aus. Statt Jubel gibt es bei den Mitstreitern eher lange Gesichter. Sam Dylan (35) findet für die gedrückte Stimmung einen drastischen Vergleich: "Es ist wie im Horrorfilm, es passiert immer das, was gerade nicht passieren soll", lautet sein Kommentar in "#CoupleChallenge". Passender könnte das Motto der Staffel kaum sein. Ganz anders fällt der Empfang für Jenny und Vanessa aus: Obwohl die Schwestern die Herausforderung verloren haben und die Sendung verlassen müssen, werden sie bei ihrer Rückkehr von den anderen mit Applaus begrüßt. Während die Sieger also kaum gefeiert werden, bekommen die ausgeschiedenen Zwillinge sichtbaren Zuspruch. Das erste Exit-Duell sorgt damit nicht nur für einen Abschied, sondern auch für merklich angespannte Mitstreiter im Camp.

Ganz ungeteilt ist die Sympathie für die ausgeschiedenen Schwestern aber nicht. Valencia Stöhr nutzt den Moment für einen deutlichen Seitenhieb in Richtung der Twins. "Es ist gut, dass die Twins draußen sind, weil das war ja langweilig und unbrauchbar", stichelt sie in "#CoupleChallenge". Damit zeichnet die Folge ein recht klares Bild der zwischenmenschlichen Lage im Camp: Der Sieg von Umut und Lena sorgt für lange Gesichter, während die unterlegenen Gegnerinnen Zuspruch von den übrigen Teams bekommen – mit Ausnahme von Valencias Kommentar. Wer als Nächstes ins Exit-Duell muss und ob sich an den Fronten im Camp noch etwas verschiebt, zeigt sich in den kommenden Folgen.

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RTLZWEI Der Cast von "#CoupleChallenge Halloween Edition"

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RTLZWEI Lena Goldstein und Umut Tekin bei "#CoupleChallenge"

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RTLZWEI Vanessa und Jenny Grassl, "#CoupleChallenge – Halloween Edition"-Kandidatinnen