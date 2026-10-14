Nach Missbrauchsvorwürfen setzt Collin Kate ein Ultimatum

Eine Rückkehr zu seiner Mutter schließt Collin Gosselin nicht komplett aus – aber nur unter klaren Bedingungen. Trotz der schweren Missbrauchsvorwürfe, die er gegen Kate Gosselin (51) erhebt, hält der 22-Jährige eine Versöhnung grundsätzlich für möglich. Mit einer schlichten Entschuldigung will er sich jedoch nicht zufriedengeben. Anlässlich seiner Memoiren "In the Shadow of Eight" erklärt Collin gegenüber OK!: "Ich bin fest davon überzeugt, dass Taten mehr sagen als Worte. Und auch wenn wir sagen können, was wir sagen wollen, muss man das untermauern. Und sie muss dafür sehr viel Verantwortung übernehmen." Nach eigener Aussage habe er seinen Teil bereits geleistet, indem er seine Erlebnisse öffentlich gemacht habe. Von seiner Mutter sei ein vergleichbarer Schritt bislang ausgeblieben: "Ich habe meine Sorgfaltspflicht erfüllt, ich habe alles offengelegt, und sie ist noch immer nicht vorgetreten und hat die Verantwortung für das übernommen, was sie getan hat", betont Collin.

In seinem Buch schildert Collin körperliche und verbale Misshandlungen, die er in seiner Kindheit erlebt haben soll. Die Auseinandersetzung mit diesen Erlebnissen sei zwar schwierig, zugleich aber heilsam gewesen. "Meine Geschichte zu erzählen, war wahrscheinlich eines der therapeutischsten Dinge, die ich je getan habe", berichtet er im Gespräch mit OK!. Vor der Veröffentlichung habe ihn allerdings die Angst begleitet, wie sein Umfeld und die Öffentlichkeit auf seine Lebensgeschichte reagieren würden. Er habe nicht gewusst, ob man ihn künftig als beschädigt oder gebrochen ansehen würde. Rückblickend beschreibt er das Schreiben jedoch als die therapeutischste, befreiendste und erlösendste Erfahrung seines bisherigen Lebens. Mit seiner Offenheit will Collin außerdem anderen Mut machen, über belastende Erlebnisse und Gefühle zu sprechen. Zugleich richtet Collin einen Appell an Erwachsene: Sie sollten ihre Verantwortung ernst nehmen und nicht wegsehen oder schweigen, wenn ihnen im Umfeld von Kindern beunruhigende Situationen auffallen.

Collin wuchs gemeinsam mit seinen sieben Geschwistern vor laufenden Kameras auf. Die TLC-Show "Jon & Kate Plus 8" begleitete Kate und Jon Gosselin jahrelang bei der Erziehung ihrer Zwillinge und Sechslinge. Nach Collins Darstellung bekamen die Zuschauer allerdings lediglich eine sorgfältig inszenierte Fassade des Familienlebens zu sehen, während vieles hinter den Kulissen verborgen blieb. Dass das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn angespannt ist, war schon zuvor öffentlich geworden. Nachdem ein alter Clip aus der Sendung erneut die Runde gemacht hatte, erhob Collin weitere Vorwürfe gegen Kate. In der Szene bat seine Schwester Mady Gosselin ihre Mutter um Wasser, bekam jedoch keines. Collin behauptete daraufhin, Kate habe ihren Kindern Wasser vorenthalten, und bezeichnete den Ausschnitt lediglich als kleines Beispiel für ihr Verhalten. Inzwischen hat Collin nicht nur zu seiner Mutter, sondern auch zu den meisten seiner Geschwister keinen Kontakt mehr. Eine Ausnahme ist seine Schwester Hannah Gosselin, zu der weiterhin eine Verbindung besteht.

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Imago Colin Gosselin am 26. September 2025, nachdem Berichte über Kate Gosselin und Steve Neild Schlagzeilen machten

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Getty Images Kate Gosselin bei der TCA Pressetour 2019

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Instagram / collingosselin1 Collin Gosselin, Sohn von Kate Gosselin

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Collin hält eine Versöhnung mit Kate unter Bedingungen für möglich: Findet ihr das fair? Ja – nach den schweren Vorwürfen darf er klare Grenzen setzen. Nein – bei so viel Verletzung wäre Abstand vermutlich der bessere Weg. Ergebnis anzeigen