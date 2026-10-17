Das sagt Jerry Menges' Mama zu "#CoupleChallenge"-Szenen

Gleich in den ersten beiden Folgen der Halloween-Ausgabe von #CoupleChallenge sorgt Jerry Menges (31) für einen Moment, der im Gedächtnis bleibt: Ganz nebenbei erklärt der Realitystar, dass "A*sch lecken" seine ganz persönliche "Love Language" sei. Dieses ungewöhnliche Geständnis bekam natürlich auch seine Mutter zu sehen, die davon offenbar ziemlich irritiert war. "Da sagt sie auch: 'Was hast du da geraucht'", erzählt Jerry jetzt im Promiflash-Interview über ihre Reaktion. "Aber im Großen und Ganzen findet sie alles lustig. Und selbst wenn nicht. Das ist mir tatsächlich auch egal."

Ein schlechtes Gewissen hat Jerry deshalb keineswegs. Der Realitystar steht zu seinem Auftreten in der Sendung und betont, sich vor den Kameras genauso zu zeigen, wie im privaten Alltag. "Ich sag' ehrlich, ich bin genau so, wie ich bin. Ich freue mich darüber. Das war bei Are You The One? schon so. Ich verstelle mich einfach nicht." Auch Sorgen, durch den Schnitt möglicherweise falsch dargestellt zu werden, macht er sich nicht. "So wie ich da gezeigt werde, genau so bin ich auch", betont er im Promiflash-Interview.

Für die Halloween-Ausgabe von "#CoupleChallenge" zog Jerry gemeinsam mit seinem Are You The One?-Kumpel Chris sowie fünf weiteren Duos in ein düsteres Camp in Sachsen. Dort müssen die Teams gruselige Challenges meistern und sich auf unerwartete Schreckmomente einstellen. Auch die Konkurrenz hat es in sich: Unter anderem treten Umut Tekin (29) und Lena Goldstein, Giuliana Farfalla (30) und Valencia Stöhr sowie Rafi Rachek (36) und Sam Dylan (35) an. Für die Duos geht es um ein Preisgeld von bis zu 66.600 Euro. Seit dem 9. Oktober 2026 läuft das Grusel-Special mit neuen Folgen jeden Freitag auf RTL+.

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RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidat Jerry

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RTL ZWEI Jerry Menges und Chris Kugathasan bei "#CoupleChallenge – Halloween Edition"

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RTLZWEI Der Cast von "#CoupleChallenge Halloween Edition"