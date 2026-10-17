Dua Lipas Vermögen steigt auf unglaubliche 172 Mio. Euro

Schon seit Jahren gehört Dua Lipa (31) zu den meistgehörten Sängerinnen auf der Welt. Für den coolen, lässigen Klang ihrer Songs wird sie seit dem Jahr 2015 gefeiert. Wie aus Unterlagen ihrer Musikfirma Radical 22 Ltd hervorgeht, über die The Sun berichtet, nahm das Unternehmen im vergangenen Jahr 30,1 Millionen Pfund ein – umgerechnet rund 34,6 Millionen Euro. Vor Steuern blieb davon ein Gewinn von 23,4 Millionen Pfund übrig, also etwa 26,9 Millionen Euro. Das Gesamtvermögen der in London geborenen Sängerin wird inzwischen auf rund 150 Millionen Pfund geschätzt, das entspricht etwa 172,5 Millionen Euro.

Gespeist werden die Einnahmen ihrer Firma unter anderem aus Musikverkäufen, Tantiemen und Werbepartnerschaften. Und ein Ende des Höhenflugs ist offenbar nicht in Sicht: Laut den Verantwortlichen soll die Musikerin schon bald mit den Aufnahmen zu ihrem vierten Studioalbum beginnen. Entsprechend rechnet man auch für die kommenden Jahre mit ähnlich hohen Summen. Dua veröffentlichte ihr letztes Album bereits im Jahr 2024. Die separate Firma für ihre Liveauftritte hatte ihre Zahlen noch nicht eingereicht. Allerdings steht Radical Publishing Ltd trotz Duas enormer Summen immer noch im Minus, wie The Sun berichtet. Angeblich steht für 2025 ein Minus von 220.413 Pfund zu Buche. Verfügbaren Mitteln in Höhe von 1,7 Millionen Pfund stehen Verbindlichkeiten von 3,4 Millionen Pfund gegenüber.

Ein wichtiger Schritt in Duas Karriere war die Vereinbarung mit Tap Publishing, die ihr die Rechte an ihren eigenen Songs zusicherte. Zuvor war sie bei dem Unternehmen sowohl im Management- als auch im Verlagsbereich unter Vertrag gewesen. "Es war ein langer Weg, aber ich bin sehr glücklich, dank des Einsatzes meines Managers Dugi und seiner Arbeit in den vergangenen zwei Jahren endlich meine Verlagsrechte zu besitzen. Meine Musik ist mein Lebenswerk, und es ist mir wichtig, diejenige zu sein, die entscheidet, was damit geschieht", erklärte sie damals laut The Sun.

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Getty Images Dua Lipa, Sängerin

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Instagram / dualipa Dua Lipa, April 2026

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