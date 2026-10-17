Stefan Mross und Eva sagen krankheitsbedingt Auftritte ab

Stefan Mross (50) und seine Partnerin Eva Luginger müssen ihre Fans kurzfristig enttäuschen: Gleich zwei geplante Auftritte des Schlagerpaares fallen an diesem Wochenende aus. Wie die beiden auf Instagram mitteilten, können sie weder beim Eichenzeller Herbstfestival am heutigen 16. Oktober um 19 Uhr noch beim "SUNRISE SchlagerStadl 2026" am Samstag, dem 17. Oktober, dabei sein. Der Grund ist eine Erkrankung. Wer von beiden gesundheitlich angeschlagen ist und welche Beschwerden vorliegen, verrieten Stefan und Eva allerdings nicht. Sie machten lediglich deutlich, dass die Absage aus Vorsicht notwendig sei. "Wir haben lange überlegt, aber die Gesundheit geht einfach vor. Es tut uns von Herzen leid, dass wir diesmal nicht dabei sein können", erklärten die beiden.

Obwohl sie ihre Auftritte absagen mussten, richteten Stefan und Eva auch einen Gruß an die Besucher der beiden Veranstaltungen und wünschten ihnen viel Spaß. Unter ihrem Instagram-Beitrag zeigten sich die Fans verständnisvoll und hinterließen zahlreiche Genesungswünsche. Ein Follower griff dabei einen bekannten Spruch des Moderators auf: "Du sagst doch immer, es gibt 1000 Krankheiten, aber nur eine Gesundheit, und die geht vor. Gute Besserung." Ein Wiedersehen mit dem Schlagerpaar dürfte für die Fans nicht allzu lange auf sich warten lassen. Im Dezember wollen Stefan und Eva erstmals gemeinsam bei der volkstümlichen Weihnachtsrevue "Klingende Bergweihnacht" auf Tournee gehen.

Auch sonst stehen Stefan und Eva inzwischen häufiger gemeinsam auf der Bühne. Am 21. Juni feierte die Sängerin ihr Debüt in der ARD-Show Immer wieder sonntags, die ihr Partner moderiert. Für die beiden war es der erste gemeinsame Auftritt in der beliebten Schlagersendung, seit sie ein Paar sind. Bei der anstehenden Weihnachtstour im Dezember stehen alpenländische Klänge, Schlager und besinnliche Melodien im Mittelpunkt. Für Stefan ist das Format nicht neu: Er war bereits in der Vergangenheit bei der Revue dabei. Ob und wann die beiden ihre abgesagten Termine nachholen, ließen sie in ihrer Mitteilung offen.

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Imago Stefan Mross und Eva Luginger bei der Jubiläums-Tournee von "Immer wieder sonntags" in der Meistersingerhalle, Nürnberg, 31.03.2026

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Schultes, Klaus Eva Luginger und Stefan Mross im August 2023

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Instagram / stefan.mross Stefan Mross und Eva Luginger, August 2024