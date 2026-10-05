Besonderer Moment: Dua Lipa rockt mit Shakira die Bühne

Mit dieser Riesenüberraschung hatte im Madrider Stadion wohl niemand gerechnet: Mitten in ihrem Konzert holte Shakira (49) plötzlich Dua Lipa (31) zu sich ins Scheinwerferlicht. Rund 50.000 begeisterte Fans sahen laut Bild live, wie sich die beiden Weltstars herzlich in die Arme schlossen. Im Anschluss stimmten sie gemeinsam ein Duett an und performten Shakiras emotionale Ballade "Antología" – ein echter Klassiker, den die Kolumbianerin bereits seit den späten 90ern im Programm hat. Die britische Sängerin glänzte in einem funkelnden Outfit und lieferte damit das absolute Highlight des Abends ab. Während des Duetts wirkten die beiden Weltstars vertraut und gelöst, fast wie zwei enge Freundinnen, die einfach gemeinsam Musik machen. Der Auftritt war Teil von Shakiras Konzertreihe in der spanischen Hauptstadt, die insgesamt zwölf Konzerte umfasst und zu ihrer "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" gehört.

Wer kein Ticket für die eigens für diese Konzertreihe erbaute Arena ergattern konnte, ging dennoch nicht leer aus: Dank einer weltweiten Live-Übertragung via Amazon konnten Fans rund um den Globus das spektakuläre Duett miterleben. Die Zuschauer sahen eine extrem dynamische Produktion, die von spektakulären Kostümwechseln, energiegeladenen Choreografien und langen Catwalk-Strecken geprägt war, die tief in die Fanmenge hineinführten. Neben "Antología" standen zahlreiche Klassiker auf der Setlist, darunter "Whenever, Wherever", "Hips Don't Lie" und "Waka Waka". Auch ihren aktuellen Song "Dai Dai" brachte die Sängerin mit nach Madrid. Dua Lipa war dabei nicht der erste prominente Gast der Konzertreihe. Zuvor hatten unter anderem Alejandro Sanz, Laura Pausini und die Ghetto Kids gemeinsam mit Shakira auf der Bühne gestanden.

Der Startschuss für die Madrider Konzertreihe fiel am 18. September und markierte für Shakira nach acht Jahren Abwesenheit die lang ersehnte Rückkehr auf eine spanische Bühne. Für die insgesamt zwölf Shows wurde in der Metropole eigens eine Arena errichtet, die allabendlich rund 50.000 Zuschauern Platz bietet. Bereits bei der Premiere präsentierte sich der Weltstar besonders nahbar: Sie wirbelte mit ihrer Tanzcrew über die Bühne, zeigte ihren legendären Hüftschwung und sang sogar während der Outfitwechsel im Backstage-Bereich nahtlos weiter. Das Gastspiel ist Teil ihrer Welttournee "Las Mujeres Ya No Lloran", mit der die Musikerin nach mehr als 30 Jahren Karriere nach wie vor Zehntausende Fans pro Abend erreicht.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Dua Lipa und Shakira

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