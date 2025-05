Bonnie Wright gibt Tipps an neue Ginny in Harry-Potter-Serie

Bonnie Wright (34), bekannt aus den Harry Potter-Filmen als Ginny Weasley, hat sich jetzt in New York zur kommenden TV-Adaption der berühmten Zauberersaga geäußert. Im Gespräch mit dem Magazin People verriet die Schauspielerin, welches Vermächtnis sie der nächsten Ginny mitgeben möchte – auch wenn die Besetzung der künftigen Serienfigur bislang noch geheim ist. Bonnie betonte, dass sie sich wünsche, alle neuen Darsteller würden sich in erster Linie an J.K. Rowlings (59) Romanvorlage orientieren und die Charaktere nach ihrem persönlichen Verständnis zum Leben erwecken. "Ich hoffe, dass sie sich auf die Bücher stützen und ihre Interpretation direkt daraus ziehen", schilderte das ehemalige Leinwandgesicht der jüngsten Weasley-Schwester. Außerdem lege sie den zukünftigen Kollegen ans Herz: "Seid im Moment präsent und genießt jede Minute."

Ihre wichtigste Botschaft an das neue Serien-Ensemble: Bloß nicht zu sehr an der Meinung anderer festhalten, sondern mit Spaß und Stolz bei der Sache sein. "Ich finde, wir nehmen vieles im Leben zu ernst. Aber eigentlich ist es doch ein unglaubliches Glück, an diesen magischen Geschichten arbeiten zu dürfen, die so viele Menschen lieben", so Bonnie weiter. Sie wünsche sich vor allem Aufregung und Begeisterung während der Dreharbeiten – schließlich komme es darauf an, der eigenen Version der Rolle treu zu bleiben. Für die Macher hinter der Serie hat sie daher denselben Rat: "Einfach Spaß dabei haben." Besonders gespannt sei sie darauf, wie die künftigen Serienstars Ginny interpretieren und damit eine ganz neue Generation begeistern können.

Schon früher bekannte sich Bonnie offen als großer Fan des Harry Potter-Universums und zeigte in unserer Berichterstattung große Vorfreude auf die tiefere, detailreichere Umsetzung in der geplanten TV-Serie. In Interviews betonte sie wiederholt, wie spannend es sei, neuen Darstellern bei ihrer ganz eigenen Herangehensweise an die ikonischen Rollen zuzusehen. Persönlich liegt der Schauspielerin viel daran, dass auch bisher im Film übersehene Buchdetails endlich den Weg auf die Bildschirme finden. Privat setzt sich Bonnie mittlerweile ebenfalls als Regisseurin und Umweltaktivistin ein, widmet sich aber nach wie vor mit Begeisterung dem Vermächtnis ihrer Harry Potter-Zeit – und bleibt somit für Fans und Nachwuchszauberer eine prägende Figur im Kosmos der magischen Geschichten.

Getty Images Bonnie Wright bei der Premiere von "Harry Potter und der Halbblutprinz"

Instagram / thisisbwright Bonnie Wright, Schauspielerin

