Victoria kann bei Store-Eröffnung nicht von David lassen

Victoria Beckham (52) darf sich in dieser Woche über einen großen Meilenstein als Designerin und Unternehmerin freuen: Im New Yorker Stadtteil SoHo eröffnete sie ihren allerersten Laden in der Metropole. An ihrer Seite stand bei dem glamourösen Auftakt ihr Ehemann David Beckham (51), der seine Frau sichtlich stolz begleitete. Die Modeschöpferin suchte an ihrem großen Abend immer wieder die Nähe des früheren Profifußballers – das zeigen Fotos des Events, die unter anderem Mirror vorliegen. Gemeinsam begrüßten die beiden in der neuen Boutique zahlreiche prominente Freunde, die zu einem Cocktailempfang geladen waren.

Modisch setzte Victoria an diesem Abend ein klares Statement: Sie erschien in einem fließenden roten Satinkleid, das ihre Figur betonte, und kombinierte dazu hohe Stilettos. Mit diesem auffälligen Look zog die 52-Jährige alle Blicke auf sich und stellte sich Seite an Seite mit ihrem Mann den Fotografen. David überließ seiner Frau an ihrem großen Tag ganz die modische Bühne und zeigte sich lediglich als stolzer Unterstützer im Hintergrund. Die Eröffnung des Flagshipstores ist für die Unternehmerin ein bedeutender Schritt – es handelt sich um ihre erste eigene Verkaufsfläche in New York.

Victoria und David sind bereits seit 1999 verheiratet und zeigen sich auch nach so vielen gemeinsamen Jahren immer wieder als eng verbundenes Paar. Die beiden haben vier gemeinsame Kinder – zuletzt sorgten sie allerdings mit einer handfesten Familienfehde für Schlagzeilen. Anfang des Jahres packte Brooklyn Peltz-Beckham (27), der älteste Sohn des Paares, in einem knallharten Statement auf Instagram über seine berühmten Eltern aus. Spätestens seit diesem Schritt soll der Kontakt zwischen den Beckhams und Brooklyn und seiner Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (31) abgerissen sein.

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Getty Images Victoria und David Beckham

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Instagram / davidbeckham Victoria Beckham und David Beckham gemeinsam im Urlaub.

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Getty Images Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham, Oktober 2022