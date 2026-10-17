Nach 30 Jahren: Jasmin Wagner nimmt Abschied von der Bühne

Drei Jahrzehnte lang stand Jasmin Wagner (46) als Blümchen auf der Bühne – damit ist nun Schluss. Beim "Schlagerbooom" in Dortmund steht am Samstag, dem 17. Oktober 2026, ihr letzter Auftritt unter diesem Namen an. Die von Florian Silbereisen (45) moderierte Show wird ab 20:15 Uhr live in der ARD übertragen. Dort möchte die Sängerin noch einmal ihre größten Hits gemeinsam mit dem Publikum feiern. Traurig klingt sie angesichts des Abschieds allerdings nicht. Gegenüber Bild erklärte Jasmin: "Das ist jetzt der Abschlussakt. Ich fühle mich sehr glücklich, noch mal dieses riesengroße Fernsehen erleben zu dürfen und meine größten Hits mit den Menschen teilen zu können." Für sie kommt das Ende offenbar genau zur richtigen Zeit. Mit dem bewussten Abschied möchte sie Raum für einen neuen Lebensabschnitt schaffen.

Bei ihrer Entscheidung spielt auch ihre Tochter eine wichtige Rolle, die bald vier Jahre alt wird. Statt möglichst vieler Tourtermine möchte Jasmin mehr Zeit mit ihrem Kind verbringen und dessen Entwicklung hautnah miterleben. Ganz ohne Musik geht es im Familienleben aber nicht: Zu Hause singen Mutter und Tochter gemeinsam, derzeit stehen dabei eher Lieder von Rolf Zuckowski (79) als Blümchen-Hits auf dem Programm. "Herz an Herz" kennt und mag der Nachwuchs aber ebenfalls. Wie viel ihr die gemeinsame Zeit bedeutet, machte Jasmin im Gespräch deutlich: "Aber das Glücksgefühl, wenn deine Tochter dich umarmt und sagt: 'Mama, es ist das Allerschönste, wenn wir zusammen sind', das ist noch ein bisschen besser." Unterstützung erhält sie bei ihrem neuen Lebensabschnitt von ihrem dänischen Ehemann. Er habe sowohl ihren neuen Weg als auch ihre zweite Blümchen-Phase begleitet. "Vor allem mein Mann. Er ist stolz auf mich. Das bedeutet mir alles. Wir sind eine glückliche, kleine Familie", betonte sie.

Auch die Krebserkrankung ihrer Mutter Marija hat Jasmin dazu bewegt, ihre Prioritäten neu zu ordnen. Sie möchte ihre Mutter weiterhin bei der Organisation ihrer gesundheitlichen Versorgung unterstützen und ihr zur Seite stehen. Welche Krebsart bei ihr diagnostiziert wurde, ist nicht bekannt. Gegenüber Bild gab die Sängerin einen Einblick in die aktuelle Situation: "Wir haben einen relativ guten, stabilen Zustand erreicht. Bei Krebs weiß man das ja nie. Aber gerade geht es meiner Mama gut. Das ist auf jeden Fall ein Erfolg." Seit der Trennung von ihrem ersten Ehemann im Jahr 2020 lebt Jasmin wieder in ihrer Heimatstadt Hamburg, wo sie auch ihre Eltern in der Nähe hat. Dort wohnt sie gemeinsam mit ihrem heutigen Partner, den sie 2021 kennenlernte und 2023 heiratete, sowie der gemeinsamen Tochter in einer Altbauwohnung. Auch wenn sie künftig nicht mehr als Blümchen auf der Bühne stehen will, bleiben ihre Songs präsent und werden millionenfach gestreamt. Anlässlich ihres 30-jährigen Künstlerinnenjubiläums erscheint außerdem die streng limitierte Werkschau "Der letzte Rave". Auch von ihren Bühnenoutfits trennt sich Jasmin nicht – sie möchte alle behalten.

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Imago Sängerin Jasmin Wagner in Berlin am 15.10.2025

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Imago Sängerin Jasmin Wagner im August 2023 in Berlin

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IMAGO / Eibner Jasmin Wagner im Mai 2024