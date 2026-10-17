Jennifer Lawrence und Cooke feiern siebten Hochzeitstag

Jennifer Lawrence (36) und Cooke Maroney (42) haben sich eine Auszeit zu zweit gegönnt: Am Mittwochabend war das Ehepaar in New York City unterwegs, um gemeinsam essen zu gehen. Auf dem Weg zum Restaurant spazierten die beiden Hand in Hand durch die Metropole und wirkten dabei ausgesprochen vertraut. Die Oscarpreisträgerin hatte sich für den Abend in Schale geworfen, wie die Bilder zeigen: Sie trug ein schwarzes Seidenkleid, zu dem sie eine schwarz karierte Jacke kombinierte. Ihr Mann hatte sich ebenfalls elegant gekleidet und zeigte sich in einem grauen Anzug an ihrer Seite, wie Just Jared berichtet. Das Dinnerdate kam zu einem besonderen Zeitpunkt: Nur wenige Tage später, am 19. Oktober, feiern Jennifer Lawrence und Cooke Maroney ihren siebten Hochzeitstag. Der gemeinsame Abend in New York dürfte damit bereits eine schöne Einstimmung auf ihr Ehejubiläum gewesen sein.

Ihr Jawort gaben sich Jennifer und Cooke im Oktober 2019. Gefeiert wurde damals auf dem Anwesen Belcourt of Newport in Newport im US-Bundesstaat Rhode Island – und zwar im Beisein zahlreicher prominenter Gäste. Seitdem halten es die beiden deutlich ruhiger, zumindest was ihre öffentlichen Auftritte angeht, so Just Jared. Gemeinsam vor die Kameras treten sie nämlich nur selten. Anfang des Jahres besuchten die Schauspielerin und ihr Ehemann allerdings zusammen die Golden Globes und zeigten sich dort Seite an Seite. Erst kürzlich wurden Jennifer Lawrence und Cooke Maroney bei der Geburtstagsfeier eines prominenten Freundes gesehen. Umso ungezwungener wirkte ihr Restaurantbesuch in New York: Statt eines großen Events genossen die beiden einfach gemeinsame Zeit – und das nur wenige Tage vor ihrem siebten Hochzeitstag.

Kennengelernt hatten sich Jennifer und Cooke über ihre gemeinsame Freundin Laura Simpson. Im Frühjahr 2018 begannen die beiden, einander zu daten, und schon ein gutes Jahr später folgte die Hochzeit. Seit der Eheschließung 2019 ist aus dem Paar eine vierköpfige Familie geworden: Sohn Cy kam im Februar 2022 zur Welt, Anfang 2025 durften die Schauspielerin und der Kunsthändler ihr zweites Kind begrüßen – erneut einen Jungen. Über ihre Kinder sprechen Jennifer Lawrence und Cooke Maroney nur selten. Ihr Familienleben schützen die beiden bewusst vor der Öffentlichkeit, persönliche Einblicke oder Fotos ihres Nachwuchses gibt es kaum. Umso seltener sind gemeinsame Auftritte wie ihr Spaziergang durch New York, bei denen sich das Paar zusammen zeigt.

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Getty Images Jennifer Lawrence bei einem Event im Januar 2026

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Action Press Cooke Maroney und Jennifer Lawrence, Januar 2025

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Getty Images Jennifer Lawrence bei den 16th Governors Awards 2025