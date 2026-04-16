Babyausflug in NYC: Mama Jennifer Lawrence bleibt inkognito

Jennifer Lawrence (35) zeigt sich in New York City ganz als entspannte Mama. Am Mittwoch wurde die Oscarpreisträgerin dabei gesichtet, wie sie ihr Baby in einem schwarzen Kinderwagen durch die Straßen schob. Mit weißer Baseballkappe und dunkler Sonnenbrille blieb sie dabei fast inkognito. Ihr Look war lässig und durchdacht: Sie trug ein Oversized-Jeanshemd, lockere Bluejeans und himmelblaue Ballerinas, dazu eine braune Wildledertasche über der Schulter. Fotos, die DailyMail nun veröffentlichte, zeigen diesen ungezwungenen Alltagsmoment mit ihrem zweiten Kind in Manhattan – ohne roten Teppich, dafür mit Undercover-Chic und viel Mama-Routine.

Dass Jennifer ihren Alltag bewusst ruhig hält, erzählte sie bereits im Podcast "Smartless". Dort meinte sie offen: "Ich identifiziere mich als Hausfrau und Mutter. Aber ich arbeite natürlich." Sie erklärte, dass ihr Leben außerhalb von Drehs und Pressereisen relativ unspektakulär sei. Meist sei sie nur für einige Monate am Stück mit einem Film beschäftigt, danach kehre sofort wieder Routine ein. In einem Gespräch mit Amy Poehler (54) in deren Podcast "Good Hang" sprach die Hollywoodbeauty außerdem darüber, wie sich der Alltag mit zwei Kindern auf ihren Kleidungsstil auswirkt und wie sie versucht, selbst bei Kita- oder Schulweg-Looks mühelos, aber nicht überstylt zu wirken.

Dabei verriet Jennifer, dass sie ihren Kleiderschrank bewusst klein hält. "Ich mache viele Kleiderschrank-Ausmistaktionen", erzählte sie. Statt unzähliger Trendteile sammelt die Schauspielerin nach eigenen Worten nur Stücke, die sie wirklich liebt. Für ihren typischen Streetstyle verfolgt sie eigene Regeln: Große Teile kombiniert sie gern miteinander, warnt aber vor einer Mischung aus extrem weitem Oberteil und enger Hose: "Sonst sieht man aus wie eine Lampe", erklärte sie. Privat verbringt der Star nach eigenen Aussagen am liebsten Zeit zu Hause mit ihrem Ehemann Cooke Maroney (41) und den beiden gemeinsamen Kindern, fernab des Blitzlichtgewitters, und konzentriert sich auf Familie und Alltag. Ausflüge wie der Spaziergang mit Kinderwagen in New York passen da perfekt ins Bild.

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Getty Images Jennifer Lawrence bei den CFDA Awards 2025 in New York

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ActionPress Jennifer Lawrence und Cooke Maroney bei Kinobesuch gesichtet, August 2025

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Getty Images Jennifer Lawrence in New York, November 2025