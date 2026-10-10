Journey-Schlagzeuger Deen erleidet Notfall auf der Bühne

Journey-Schlagzeuger Deen Castronovo erlitt am gestrigen Abend bei seinem Konzert in Tulsa einen medizinischen Notfall. Wie Tulsa World berichtet, ereignete sich der Zwischenfall bereits kurz nach Beginn des Auftritts der Rockband im Bundesstaat Oklahoma. Gerade einmal zwei Songs hatte die Gruppe gespielt, als der Musiker von der Bühne begleitet werden musste und anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde. Was dem 62-Jährigen genau fehlt und wie es aktuell um ihn steht, ist bislang nicht bekannt.

"Es ist eine unglückliche Situation. Es tut uns sehr leid. Wir hoffen, dass es nur eine Verzögerung ist, aber bitte – es tut mir leid. Keine Sorge. Wir werden also sehen, wie sich das im weiteren Verlauf entwickelt", richtete sich Keyboarder Jonathan Cain nach dem Vorfall während des Auftritts an die besorgten Fans und betonte: "Haltet alle eure Gebete für Deen Castronovo bereit. Danke."

Nach einer kurzen Pause wurde das Konzert schließlich fortgesetzt – ohne Deen am Schlagzeug. Dieser wurde kurzerhand von Steve Toomey, dem Schlagzeugtechniker der Band, ersetzt. Der Zwischenfall ereignete sich mitten auf der Abschiedstournee der Gruppe. Unter dem Titel "Final Frontier" will sich die 1973 in Kalifornien gegründete Band nach mehr als 50 Jahren von ihren Fans verabschieden. Rund 60 Konzerte in Nordamerika sind dafür geplant. Die Tour startete bereits Ende Februar 2026 und soll noch bis 2027 andauern.

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Imago Deen Castronovo von Journey beim Sweden Rock Festival 2024 in Sölvesborg

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Getty Images Journey bei ihrer 50th Anniversary Tour im Moody Center in Austin, Texas

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Getty Images Journey bei Rock in Rio: Neal Schon und Arnel Pineda auf der Hauptbühne im Olympiapark Rio 2016, September 2024

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