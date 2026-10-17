Papst Leo XIV. darf nach Krebs-OP das Krankenhaus verlassen

Erleichterung im Vatikan: Papst Leo XIV. (71) darf das Krankenhaus bereits am heutigen Samstag, dem 17. Oktober 2026, wieder verlassen. Das gab die Kirchenleitung in einem kurzen Statement bekannt. Grund für den Aufenthalt war eine Krebserkrankung des 71-jährigen Kirchenoberhaupts, weshalb er sich einer Operation unterziehen musste. Zu den genauen Details des Eingriffs schwieg der Vatikan jedoch vorerst. Aus dem knappen Schreiben geht auch nicht hervor, in welcher Klinik die Behandlung stattfand und ob dem Pontifex in den schweren Stunden enge Vertraute beistanden. Weitere Informationen zum aktuellen Gesundheitszustand des Oberhaupts der römisch-katholischen Kirche stehen damit vorerst noch aus. Bestandteil der Mitteilung ist bislang allein die Bestätigung, dass Leo XIV. das Krankenhaus noch an diesem Tag verlassen soll. Wie es danach für ihn weitergeht, blieb zunächst offen.

Komplett unklar ist bisher auch, wie viele Tage der Papst überhaupt in der Klinik verbracht hat. Der Vatikan macht ein großes Geheimnis aus der Dauer des Aufenthalts und den Details der Krankheit. Man weiß weder, welche Form von Krebs genau bei ihm festgestellt wurde, noch wann die Ärzte die Diagnose stellten. Sogar das genaue Datum der Operation bleibt Geheimsache. Genauso offen ist die Frage, ob der Pontifex nun weitere Therapien braucht oder sich erst einmal eine lange Auszeit zur Erholung nehmen muss. Ob und wann Leo XIV. seine öffentlichen Termine wieder wahrnehmen kann, teilte der Vatikan bislang nicht mit. Damit beschränkt sich die offizielle Kommunikation auf den einen Punkt: Der Papst soll die Klinik noch heute verlassen. Weitere Updates stehen aus.

Hinter dem Namen Papst Leo XIV. steckt bürgerlich Robert Francis Prevost, der am 14. September 1955 geboren wurde. Als Pontifex leitet er die römisch-katholische Kirche und steht damit weltweit unter genauer Beobachtung der Gläubigen. Eigene Worte zu seiner Gesundheit suchte man in dem knappen Vatikan-Schreiben vergeblich – und auch aus seinem direkten Umfeld drang bisher nichts nach außen. Wie fit er nach der Operation wirklich ist, bleibt somit ein Geheimnis.

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Getty Images Papst Leo XIV. trifft per Hubschrauber im Heliport von Monaco ein

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Getty Images Pope Leo XIV, Balkon des Petersdoms im Vatikan

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Getty Images Papst Leo XIV., Mai 2025