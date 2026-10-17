Yvonne Catterfelds Ex Oliver Wnuk ist offen für neue Liebe

Rund fünf Jahre nach dem Liebes-Aus mit Yvonne Catterfeld (46) plaudert Oliver Wnuk (50) offen über sein Singleleben. Gegenüber der Bunte verriet der Schauspieler, dass er seit etwa einem Jahr zurückgezogen auf dem Land in Oberbayern lebt. Direkte Nachbarn hat er dort keine. Doch das Alleinsein sei ihm nach der Trennung nicht von heute auf morgen leichtgefallen. Er habe erst lernen müssen, damit umzugehen, inzwischen komme er damit aber gut zurecht. Oliver unterscheidet ganz bewusst zwischen zwei Dingen: dem Alleinsein auf der einen und der Einsamkeit auf der anderen Seite. Seine wichtigste Erkenntnis aus dieser Zeit brachte er deutlich auf den Punkt: "Mir ist klar geworden, dass ich lieber allein lebe, als einsam in einer Verbindung zu verharren." Ein Leben zu zweit, in dem er sich trotzdem allein fühlt, kommt für ihn also nicht mehr infrage.

Wie wichtig es ist, mit sich selbst im Reinen zu sein, unterstreicht der Schauspieler ebenfalls: Er habe gelernt, sich selbst der beste Freund zu sein. Für die Liebe hat Oliver die Tür dennoch nicht zugeschlagen – grundsätzlich könne er sich durchaus vorstellen, noch einmal Schmetterlinge im Bauch zu haben. Von einer neuen Frau an seiner Seite war allerdings keine Rede. Auch vor der Kamera setzt sich der Schauspieler derzeit mit dem Ende einer Beziehung auseinander. Im ZDF-Film "Die Bachmanns" verkörpert er Markus Bachmann, dessen Ehe nach zwölf gemeinsamen Jahren in die Brüche geht. Nach dem Ehe-Aus zieht seine Filmfigur kurzerhand in die Nachbarwohnung und kümmert sich gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin um die gemeinsamen Kinder. Zwischen Fiktion und Realität zeigt sich jedoch ein Unterschied: Während Markus schon bald wieder eine neue Liebe findet, ließ Oliver nach seiner Trennung zunächst keine neue Partnerin in sein Leben.

Oliver und Yvonne gingen insgesamt 14 Jahre gemeinsam durchs Leben. Aus ihrer Beziehung stammt ein Sohn, den die Sängerin und der Stromberg-Star zusammen großziehen. Auch nach der Trennung verbindet die beiden weiterhin ihre Rolle als Eltern. Der Draht zu Yvonne sei gut, betonte Oliver. Privat genießt er inzwischen die Ruhe auf dem Land, beruflich bleibt er dagegen gut im Geschäft. In der Krimireihe "Nord Nord Mord" schlüpft er in die Rolle des Hinnerk Feldmann. Auch als Ulf Steinke feierte er sein Comeback: Im Kinofilm "Stromberg: Wieder alles wie immer" ist Oliver erneut in der Rolle zu sehen, die er bereits aus der Kultserie kennt.

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Andreas Rentz/Getty Images Yvonne Catterfeld und Oliver Wnuk bei der "Lola"-Verleihung 2017

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Oliver Hardt / GettyImages Oliver Wnuk beim Deutschen Radiopreis 2015 in Hamburg

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Getty Images Yvonne Catterfeld und Oliver Wnuk