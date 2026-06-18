Beatrice Egli hat Schauspielrolle in "Die Landarztpraxis"

Schlagerstar Beatrice Egli (37) wagt sich auf ungewohntes Terrain: Die Sängerin und Moderatorin übernimmt erstmals eine Rolle in einer Fernsehserie. In "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" schlüpft sie in die Figur der Schweizerin Céline Huber, die überraschend im Sonnenhof in Weilhausen auftaucht und mit ihrer herzlichen Art frischen Wind ins Team bringt. "Es ist eine spannende Herausforderung, die großen Respekt verlangt, mir aber gleichzeitig unglaublich viel Freude bereitet", schwärmte die Musikerin gegenüber dem Sender. Zu sehen ist Beatrice im Spätsommer bei Sat.1 und auf Joyn.

In der Serie verbindet Céline eine langjährige Freundschaft mit Lilli Lamminger, gespielt von Pina Kühr – die beiden kennen sich noch aus gemeinsamen Zeiten in der Hotelfachausbildung. Doch so offen und herzlich Céline auch wirkt, scheint hinter ihrem strahlenden Lächeln ein Geheimnis zu stecken. Nur Lilli ahnt, dass ihre Freundin nicht ohne Grund nach Weilhausen gekommen ist. Beatrice, die sich seit Teenager-Jahren gegen Bodyshaming wehren musste, zeigte sich gegenüber dem Sender begeistert von ihrer neuen Aufgabe: "In den vergangenen Jahren durfte ich vor der Kamera viele unterschiedliche Momente erleben – immer als ich selbst. Nun die Möglichkeit zu haben, eine Figur zu verkörpern und in eine neue Rolle einzutauchen, ist für mich etwas ganz Besonderes."

Die Schweizerin ist bislang vor allem als Schlagersternchen bekannt. Beatrice gewann 2013 die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) und entwickelte sich seitdem zu einem der erfolgreichsten Schlagerstars im deutschsprachigen Raum. Neben ihrer Musikkarriere war sie auch als Moderatorin ihrer eigenen erfolgreichen Sendung "Die Beatrice Egli Show" in der ARD tätig. Die Rolle in "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" markiert damit ihren ersten Ausflug in die fiktionale Schauspielerei. Die Serie startet am 29. Juni 2026 bei Sat.1 und auf Joyn, produziert von Filmpool Entertainment.

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Getty Images Beatrice Egli bei der 31. José Carreras Gala in Leipzig, Dezember 2025

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Joyn/Marc Rehbeck/Willi Weber Die Landarztpraxis, Staffel 4

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Getty Images Beatrice Egli im April 2025