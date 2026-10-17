Katy Perry glänzt bei Selena Gomez im kleinen Schwarzen

Katy Perry (41) hat beim Rare Impact Fund Benefit mit ihrem eleganten Auftritt alle Blicke auf sich gezogen. Am Mittwoch nahm die Popsängerin in einem schwarzen Kleid an der Veranstaltung im Hollywood Palladium in Los Angeles teil. Für den von Selena Gomez (34) ausgerichteten Benefizabend wählte die Sängerin ein klassisches kleines Schwarzes. Das Kleid verlieh ihrem Look eine stilvolle und zugleich zeitlose Note. Im Gespräch mit "Extra" bei der vierten Ausgabe dieser jährlichen Veranstaltung schwärmte Katy: "Ich unterstütze Selena und all die gute Arbeit, die sie leistet. Ich finde, das ist so wichtig für uns Frauen, besonders für meine Altersgenossinnen."

Selena Gomez ist nicht nur als Sängerin und Schauspielerin erfolgreich, sondern hat sich auch als Unternehmerin einen Namen gemacht. Der Rare Impact Fund ist mit Selenas Kosmetiklinie Rare Beauty verbunden, die sich zum Ziel gesetzt hat, über einen Zeitraum von zehn Jahren 100 Millionen Dollar zu sammeln, um die Förderung der psychischen Gesundheit und entsprechende Hilfsangebote zu unterstützen. Katy Perry unterstützt das Anliegen ihrer Kollegin und betonte, wie wichtig es sei, dass Frauen mit großer Reichweite diese Aufmerksamkeit sinnvoll nutzen: "Wir stehen so sehr im Rampenlicht, wir haben so große Möglichkeiten und so viel Einfluss, wo es darauf ankommt – und psychische Gesundheit ist wichtig."

In den letzten sechs Jahren hat der Rare Impact Fund Berichten zufolge insgesamt 30 Millionen Dollar gesammelt. Selena hat öffentlich mit ihren eigenen psychischen Problemen gekämpft, nachdem bei ihr 2018 eine bipolare Störung diagnostiziert wurde – eine Erkrankung, die extreme Stimmungsschwankungen verursacht. Doch nicht nur Selena hat eine eigene Stiftung: Auch Katy setzt sich für den guten Zweck ein, wie sie im Interview erwähnte: "Ich habe auch meine eigene Stiftung, daher passt das sehr gut zu ihrem Programm, und ich bin hier, um mehr darüber zu erfahren, wie der "Rare Impact Fund" funktioniert." Vor Kurzem gab sie auch einen seltenen Einblick in ihr Familienleben. Bei einem Karaokemoment mit ihrer Tochter Daisy Dove, die sie mit Orlando Bloom (49) hat, war die Sängerin nach eigenen Worten ziemlich überrascht.

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Imago Katy Perry beim Rare Impact Fund Benefit-Event, 2026

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Imago Katy Perry beim 4th Annual Rare Impact Fund Benefit-Event, 2026

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Imago Selena Gomez beim Rare Impact Fund Benefit-Event, 2026