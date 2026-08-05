Caroline Frier kehrt wieder zu "Die Landarztpraxis" zurück

Für alle Fans von "Die Landarztpraxis" gibt es gute Neuigkeiten: Caroline Frier (43) kehrt in ihre beliebte Rolle als Dr. Sarah König zurück. Ab Donnerstag, dem 10. September, ist die Schauspielerin erneut im weißen Arztkittel zu sehen – und zwar in "Die Landarztpraxis – Team Sonnenhof" auf SAT.1, wie Joyn offiziell mitteilt. Das Wiedersehen mit der Serienheimat am Schliersee bedeutet aber nicht nur ein Aufeinandertreffen mit alten Freunden: Sarah trifft auch auf ihren Ex Dr. Fabian Kroiß, gespielt von Oliver Franck (51). Ob da noch Gefühle im Spiel sind, dürfte die Zuschauer gespannt halten.

Der Grund für Sarahs Rückkehr an den Schliersee ist medizinischer Natur. Dr. Ella Wagner, gespielt von Nina Schmieder, hegt in der Sonnenhof-Praxis den Verdacht, dass eine Patientin an einer Mutation des West-Nil-Virus erkrankt sein könnte – genau das Forschungsgebiet von Sarah, die inzwischen in Mailand tätig ist. Bei ihrem Besuch trifft die Ärztin nicht nur auf Ella, sondern auch auf altbekannte Gesichter wie Max (Alexander Koll) und Isa (Diane Willems, 41). Und natürlich kommt es zur Begegnung mit Fabian, die vieles aufzuwühlen verspricht, teilte Joyn mit.

Caroline Frier selbst zeigt sich laut Joyn begeistert von der Rückkehr: "Es war wahnsinnig schön, alle am Set wiederzusehen und auch einen Einblick in den für mich neuen Sonnenhof zu bekommen. Und so viel darf ich verraten: Die Geschichte von Sarah und Fabian ist noch nicht zu Ende geschrieben." Damit lässt die Darstellerin die Türen für ein mögliches Liebes-Comeback in der Serie weit offen. Caroline hatte die Rolle der Dr. Sarah König bereits in der Vorgängerserie "Die Landarztpraxis" verkörpert und dabei am Schliersee eine treue Fangemeinde gewonnen.

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Getty Images Caroline Frier bei "Dingsda" in Köln im Juni 2018

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Getty Images Caroline Frier im Oktober 2017

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Seven.One/Marc Rehbeck Die Landarztpraxis

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