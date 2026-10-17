Über 40 Jahre später: Rob Lowe schwärmt von diesem Filmkuss

Rob Lowe (62) hat in seiner Karriere unzählige Szenen vor der Kamera gedreht – doch ein ganz bestimmter Kuss ist ihm bis heute in Erinnerung geblieben. In der US-Talkshow "Watch What Happens Live" wurde der Schauspieler jetzt gefragt, mit welcher Kollegin er die beste Kussszene erlebt habe. Lange überlegen musste er nicht: "Es war Nastassja Kinski", antwortete er ohne Umschweife. Die Szene entstand 1984 bei den Dreharbeiten zu dem Drama "The Hotel New Hampshire", in dem Rob gemeinsam mit der deutschen Schauspielerin vor der Kamera stand. Mehr als vier Jahrzehnte später scheint ihm dieser Moment noch immer bestens in Erinnerung geblieben zu sein. Routine war das Ganze für den damals blutjungen Darsteller nämlich keineswegs – im Gegenteil: Seine Kollegin beeindruckte ihn so sehr, dass ihm vor dem Dreh reichlich mulmig zumute war.

Warum der Filmkuss für ihn bis heute unvergessen ist, erklärte der Hollywoodstar in der Sendung gleich mit. "Zu der Zeit war sie wahrscheinlich die schönste Frau, der ich je begegnet bin. Ich war sehr, sehr ängstlich", gestand Rob. Zur Besetzung von "The Hotel New Hampshire" gehörten neben ihm und Nastassja übrigens auch Jodie Foster (63) und Beau Bridges. Rob führte seine Erinnerung vor allem auf seine Nervosität zurück. In der Talkshow nahm der Schauspieler zudem sein langjähriges Image als Sexsymbol mit Humor. "Ich war einfach ein bisschen hübsch, das kann nicht geleugnet werden", scherzte Rob. Als sein bestes Merkmal bezeichnete er seine Haare. Auch zu seiner Fitness gab er eine augenzwinkernde Erklärung ab: Um in Form zu bleiben, greife er auf Milchshakes zurück.

Ganz unkompliziert war die Zeit rund um die Dreharbeiten allerdings nicht. Rob war damals mit Serienstar Melissa Gilbert (62) liiert. Die Schauspielerin behauptete Jahre später in ihrer Biografie, ihr damaliger Freund habe sie am Set mit Nastassja und anschließend mit Demi Moore (63) betrogen. Aus Trotz ließ sich Melissa ihrer eigenen Schilderung zufolge auf eine Affäre mit Robs Freund John Cusack (60) ein. Die Beziehung zwischen Rob und Melissa verlief anschließend wechselhaft. Obwohl es mehrere Versuche gegeben habe, wieder zueinanderzufinden, war 1987 endgültig Schluss. Wenn der Hollywoodstar heute öffentlich über den Kuss mit Nastassja spricht, geht er in seiner Erzählung allerdings nicht auf diese damaligen Anschuldigungen ein. Bei seinem Rückblick in "Watch What Happens Live" stellte er stattdessen die Nervosität vor der Szene und den starken Eindruck in den Mittelpunkt, den seine Kollegin damals bei ihm hinterlassen hatte.

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Imago Rob Lowe bei der 12th Annual Breakthrough Prize Ceremony, 2026

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Imago Nastassja Kinski und Rob Lowe in einer Szene aus "The Hotel New Hampshire", 1984

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Imago Demi Moore und Rob Lowe für den Film "St. Elmo's Fire", 1985