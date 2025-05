Schwerer Einbruch: Oliver Wnuk wurde letztes Jahr ausgeraubt

Der Schauspieler Oliver Wnuk (49) wurde im vergangenen Jahr in seiner damaligen Berliner Wohnung Opfer eines schweren Einbruchs. Kurz bevor der beliebte TV-Polizist aus der Serie "Nord Nord Mord" aus der Hauptstadt wegzog, verschafften sich Unbekannte Zugang zu seinen vier Wänden und stahlen unter anderem seinen Computer, ein iPad sowie eine beträchtliche Menge Bargeld. "Es war schon erheblich. Die konnten es nicht wissen, aber damals hatte ich wirklich eine gewisse Summe zu Hause", berichtete Oliver gegenüber Neue Osnabrücker Zeitung. Das Bargeld hatte er ausgerechnet aufgrund eines Hinweises eines Freundes gehortet, der wegen möglicher Blackouts zur Vorsicht riet. Den Einbruch empfand Oliver als schockierend – und trotzdem auch als eine Art Befreiung.

Nach dem Vorfall zog Oliver an den Starnberger See. Dort entschied er sich bewusst für einen minimalistischen Lebensstil. Wie er erklärte, nahm er damals nur wenige Dinge mit: "Ich bin mit sehr wenig umgezogen. Seit mehreren Jahren lebe ich wieder allein und ich fand es damals befreiend, so wenig Besitz wie möglich mitzunehmen." Die Erfahrung habe ihn dazu gebracht, seine Vorliebe für materielle Dinge zu hinterfragen und zu überdenken, was er wirklich braucht. Mittlerweile kann er die Situation mit Humor nehmen: "Für den Fall, dass jemand meine Adresse rauskriegt, richte ich hier also eine Botschaft an alle Einbrecher: Bei mir ist wirklich nichts zu holen – mit Ausnahme von 56 Schallplatten, die ich inzwischen schon wieder habe."

Privat schätzt der Schauspieler, dass er im Notfall jederzeit schnell seine wichtigsten Sachen packen könnte. "Es tut mir gut, dass ich mit relativ wenig Aufwand meine Sachen packen könnte", erzählte Oliver der Zeitung. Der TV-Star ist seit einigen Jahren wieder Single und genießt die Freiheit, sein Leben nach eigenen Vorstellungen zu gestalten – dazu zählt auch, ganz bewusst zu wählen, welche Dinge wirklich einen Platz in seinem Leben bekommen.

Getty Images Oliver Wnuk, Schauspieler

