Michael Douglas sticht Tom Holland beim Hörbuch aus

Michael Douglas (82) hat mit seinen Memoiren "One Helluva Ride" ein Stück Hollywoodgeschichte aufgeschrieben – doch eingesprochen hätte sie fast ein anderer Hollywoodstar. Wie der Schauspieler jetzt auf Instagram erzählte, sollte er die Hörbuchfassung nach dem Willen seines Verlags nämlich gar nicht selbst einsprechen. Dabei gehört seine markante, raue Stimme seit Jahrzehnten zu seinen auffälligsten Markenzeichen. Auf die Frage, ob er als Sprecher infrage komme, habe der Verlag einen jüngeren Schauspieler mit wesentlich hellerer Stimme vorgeschlagen. "Wie wäre es mit jemandem, der ein bisschen jünger ist, wie Tom Holland?", habe es geheißen. Am Ende setzte sich Michael allerdings gegen den Spider-Man-Darsteller durch und übernahm die Aufnahmen doch selbst.

Gegen den Kollegen schießen wollte der Schauspieler mit seiner Absage aber ausdrücklich nicht. "Tom Holland ist ein reizender Kerl, ein großartiger Schauspieler. Ich mochte ihn in 'Spider-Man'. Er ist sehr gut, er dreht all diese anderen Actionfilme", stellte Michael im Video klar. Anschließend erinnerte er daran, dass er selbst längst Teil des Marvel-Universums ist: Als Hank Pym stand er für die "Ant-Man"-Reihe und für einen Avengers-Film vor der Kamera. "Aber hey, ich bin ein Marvel-Typ! Ich hatte 'Ant-Man', einen 'Avengers'-Film – wir decken alles ab. Also habe ich mich durchgesetzt", erklärte er. Seinen Sieg in diesem kleinen Marvel-Duell kommentierte er scherzhaft: "Tut mir leid, Tom, aber Hank Pym hat diese Runde gewonnen."

In seinem Buch schaut Michael auf viele Jahrzehnte in Hollywood zurück. Themen sind dabei sehr private Erlebnisse, unter anderem seine Krebserkrankung im Jahr 2010, familiäre Belastungen und der Druck, als Sohn der verstorbenen Filmlegende Kirk Douglas (†103) einen eigenen Weg zu finden. Auch seine Beziehung zu Catherine Zeta-Jones (57) kommt oft im Buch vor. Das Zusammentreffen der beiden Schauspieler beschreibt er als entscheidenden Wendepunkt in seinem Leben. Als die Beziehung Ende der 1990er-Jahre ernster wurde und öffentlich werden sollte, beendete er nach eigener Darstellung fünf damalige Verbindungen zu anderen Frauen. Mit Catherine gründete er anschließend eine Familie, seit dem Jahr 2000 sind die beiden verheiratet.

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Getty Images Michael Douglas bei der Filmvorführung von "F1: The Academy" in Miami Beach

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Getty Images Carys Zeta Douglas, Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones in Cannes im Mai 2023

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Getty Images Kirk und Michael Douglas bei der Premiere von "It Runs In The Family", 2003

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