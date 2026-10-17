Martin Short gedenkt Tochter Katherine (†42) auf Benefizgala

Hollywoodstar Martin Short (76) hat nach dem Suizid seiner Tochter Katherine tiefe Einblicke in seine Gefühlswelt gegeben und öffentlich über die große Trauer gesprochen, die ihn seither nicht mehr loslässt. Die 42-Jährige verstarb im vergangenen Februar nach jahrelangen psychischen Belastungen. Martin machte laut TMZ deutlich, dass ihn dieser Verlust für den Rest seines Lebens prägen werde: "Der Verlust wird meine Seele erschüttern, solange ich lebe." Um seinen emotionalen Zustand zu beschreiben, wählte der Darsteller ein bewegendes Zitat: "Trauer ist Liebe, die nirgendwohin kann." Seine Worte richtete der Comedian während einer Rede auf der Benefizgala von Selena Gomez (34) an die anwesenden Gäste.

In seinen Ausführungen schilderte Martin zudem offen die schweren gesundheitlichen Kämpfe, die seine Tochter über einen langen Zeitraum hinweg ausfechten musste. "Katherine kämpfte so lange mit extremen psychischen Problemen: Borderline-Persönlichkeitsstörung und anderen Dingen. Sie tat ihr Bestes, bis sie es nicht mehr konnte", beschrieb er den Leidensweg der Verstorbenen. Dabei verglich er ihre Situation mit der seiner Ehefrau Nancy Dolman, die 2010 an Krebs verstarb. In beiden Fällen habe es sich um schwere Krankheiten gehandelt. Seiner Kollegin Selena Gomez zollte er Respekt dafür, dass sie mit ihrem Rare Impact Fund das Bewusstsein für mentale Gesundheit stärkt.

Katherine war das älteste von drei adoptierten Kindern des Paares und arbeitete als staatlich geprüfte klinische Sozialarbeiterin. Nach ihrem Tod hatte die Familie betont, dass sie wegen ihres strahlenden Wesens und ihrer Hilfsbereitschaft in liebevoller Erinnerung bleiben werde. Martin hatte bereits in seinen Memoiren aus dem Jahr 2014 beschrieben, wie er mit schmerzhaften Verlusten im Leben umgeht. "Hey, Nan!", spreche er seine verstorbene Frau Nancy bis heute in stillen Momenten gedanklich an, um den Kontakt zu ihr lebendig zu halten.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Martin Short auf der Benefizgala von Selena Gomez im Oktober 2026

Getty Images Selena Gomez und Martin Short bei der Premiere der Doku "Marty, Life Is Short", Mai 2026