Zweites Kind: Molly-Mae Hague und Tommy haben klare Regeln

Molly-Mae Hague (27) und Tommy Fury (27) sind erneut Eltern geworden und mit dem zweiten Kind sollen nun auch neue Regeln in der Familie gelten. Wie eine Quelle gegenüber der Zeitschrift Closer berichtete, haben sich Molly-Mae und Tommy auf klare Abmachungen geeinigt, um frühere Probleme zu vermeiden. So verzichtet Tommy auf Alkohol, und das Paar plant feste gemeinsame Abende zu zweit. Außerdem soll Tommy im Alltag mehr Verantwortung übernehmen, damit Molly-Mae auch Zeit mit ihrer Schwester verbringen kann. "Das zweite Baby hat sie als Familie noch näher zusammengebracht. Weder sie noch Tommy wollen, dass sich die Vergangenheit wiederholt", betont die Quelle. Darüber hinaus soll sich Molly-Mae Rat bei ihrer zukünftigen Schwägerin Paris Fury holen, die selbst sieben Kinder hat.

Die Freude über den Nachwuchs teilten die beiden vergangene Woche auf Instagram mit einem Familienfoto. Darauf ist zu sehen, wie Molly-Mae noch im Krankenhaushemd auf dem Bett sitzt, Tommy an ihrer Seite und die gemeinsame Tochter Bambi den kleinen Bruder bereits voller Begeisterung bestaunt. "Und dann waren sie zu viert", schrieb Molly-Mae dazu. Auch Freunde und Bekannte gratulierten: Ihr ehemaliger Love Island-Co-Star Maura Higgins (35) schrieb "Herzlichen Glückwunsch, ich freue mich so für euch alle", und TV-Moderatorin Rochelle Humes hinterließ den Kommentar "Glückwunsch, ihr Lieben."

Molly-Mae und Tommy lernten sich 2019 bei der britischen Datingshow "Love Island" kennen. Im August 2024 trennten sie sich – als Grund nannten beide Tommys Alkoholprobleme. Bereits im Mai 2025 fanden sie jedoch wieder zueinander. Molly-Mae hatte damals offen über die Auswirkungen von Tommys Trinken gesprochen: "Er weiß, dass es am Alkohol liegt. Ob der Alkohol noch ein Problem für uns werden könnte? Möglicherweise. Aber ich glaube, die Trennung hat Tommy gezeigt, dass ich es ernst meine." Die Quelle beschreibt den Boxer heute als verändert: "Man sieht den Wandel in Tommy. Er hat aufgehört zu trinken und zu feiern und nimmt die Vaterschaft und die Beziehung unglaublich ernst."

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury im Mai 2022

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Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit Tochter Bambi und Baby

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Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit Tochter Bambi