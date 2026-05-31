Cruz Beckham und Jackie Apostel: So begann ihre Lovestory

Romantische Enthüllungen aus dem Hause Beckham: Die brasilianisch-deutsche Sängerin und Musikproduzentin Jackie Apostel hat ihre Fans auf Instagram ganz nah an ihr Liebesglück mit Cruz Beckham (21) herangelassen. In einer ausführlichen Fragerunde lüftete sie das Geheimnis, wie die Romanze mit dem jüngsten Sohn von Victoria (52) und David Beckham (51) überhaupt ins Rollen kam. Eigentlich sollte es nur ein ganz normaler Job werden: Die Manager der beiden Musiker hatten ein Treffen arrangiert und sie für eine gemeinsame Studiosession miteinander bekanntgemacht. Doch am Mikrofon flogen plötzlich nicht nur die kreativen Funken.

Aus Studiokollegen wurde sehr schnell mehr. Beim Thema "erstes offizielles Date" gerieten die beiden in dem Q&A-Video sogar spielerisch vor laufender Kamera aneinander. Während Cruz im Hintergrund lachend behauptete, eine gemeinsame Studiosession bis drei Uhr morgens sei der Startschuss gewesen, legte Jackie vehement ihr Veto ein. Da es in jener Nacht nicht einmal zu einem Kuss kam, zählte der Abend für sie nicht: "Wir saßen da einfach nur, deshalb finde ich, das zählt nicht als erstes Date." Cruz warf daraufhin amüsiert ein, er sei damals schlicht zu nervös gewesen. Als echtes erstes Date ließen die beiden letztlich den darauffolgenden Abend im Rooftop-Kino gelten – auch wenn eine gemeinsame Freundin als "fünftes Rad am Wagen" mit von der Partie war.

Weiter gewährte Jackie auch private Einblicke in ihr Leben mit Cruz' berühmter Familie. So verriet sie unter anderem, dass sie mit seiner kleinen Schwester Harper gerade leidenschaftlich die Kultserie "The OC" durchsuchtet. Gleichzeitig nutzte die Musikerin die Plattform für ernstere Töne und sprach offen über ihre eigene Schüchternheit sowie den enormen Druck beim ständigen Eigenmarketing im Netz. Umso stolzer ist sie auf den musikalischen Weg ihres Partners, den sie bei seinen Projekten, wie etwa seiner ersten eigenen Tour, tatkräftig unterstützt.

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Getty Images Cruz Beckham und Jackie Apostel beim MLS Cup Final 2025 im Chase Stadium in Fort Lauderdale

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Instagram / jackie.apostel Jackie Apostel und Cruz Beckham, Mai 2025

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Instagram / jackie.apostel Cruz Beckham und Jackie Apostel im Oktober 2024