Céline Dion feiert Comeback mit Konzertfinale & neuen Shows

Céline Dion (58) hat am Samstagabend vor einer beeindruckenden Kulisse ihr großes Konzertfinale gefeiert. Mehr als 30.000 Fans sahen die kanadische Sängerin in der ausverkauften Plénitude Arena in Nanterre bei Paris. Es war der Abschluss ihrer ersten großen Konzertreihe nach sechs Jahren Bühnenpause. Zugleich absolvierte Céline damit ihren 16. Auftritt innerhalb von nur fünf Wochen. Beim letzten Konzert zeigte sich die Musikerin bestens gelaunt und scherzte laut OE24 mit ihren Zuschauern: "Ihr langweilt mich schon." Wenig später wurde sie jedoch emotional und blickte auf die vergangenen Wochen zurück. "Heute ist der letzte Abend. Es ist verrückt, denn es kommt mir so vor, als sei der erste erst gestern gewesen. Es geht so schnell vorbei. Es geht zu schnell vorbei", erklärte sie auf der Bühne.

Doch die Fans der Sängerin müssen sich nicht allzu lange gedulden: Schon im Mai 2027 wird Céline erneut auf der Bühne stehen. Wegen des enormen Interesses an ihrem Comeback wurden zehn weitere Konzerte angesetzt. Inzwischen sind allerdings auch diese Zusatzshows restlos ausverkauft. Bevor die Sängerin ihre nächste Konzertreihe startet, wartet aber auch noch ein weiteres Projekt auf sie: Céline möchte zunächst ihr neues Album fertigstellen. Die Veröffentlichung der Platte wird für das Frühjahr 2027 erwartet. Einen ersten Vorgeschmack gab es bereits beim Abschluss der aktuellen Konzertreihe. Dort sang sie ihren neuesten Song "Bonjour, Pardon, Merci" zum ersten Mal live vor Publikum.

Hinter Célines großem Comeback liegt ein langer gesundheitlicher Kampf. Im Jahr 2022 machte sie öffentlich, dass sie am unheilbaren Stiff-Person-Syndrom leidet. Anschließend trainierte sie intensiv ihren Körper und ihre Stimme, um wieder auftreten zu können. Ihre Rückkehr auf die große Bühne feierte sie bereits 2024 bei der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in Paris. Von der ersten Etage des Eiffelturms aus präsentierte Céline damals Édith Piafs Klassiker "Hymne à l'amour". Der Auftritt markierte ihre Rückkehr vor ein großes Livepublikum, ehe zwei Jahre später die umfangreiche Konzertserie folgte.

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Getty Images Céline Dion performt bei der L'Oréal "Express Your Worth" Show während der Paris Fashion Week in Paris

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Getty Images Céline Dion eröffnet ihre Konzertreihe in der Plenitude Arena in Nanterre am 12. September 2026

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Getty Images Celine Dion bei den World Music Awards, 1996