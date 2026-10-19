Lindsey Vonn zeigt ihre fitte Figur kurz vor 42. Geburtstag

Lindsey Vonn (42) hat am 18. Oktober ihren 42. Geburtstag gefeiert – und zu diesem Anlass steht auch ihre beeindruckende Fitness im Rampenlicht. Das Portal TMZ stellte der früheren Skirennläuferin zum Ehrentag eine ganze Bildergalerie zusammen. Darin präsentiert sich die US-Amerikanerin in figurbetonter Sportkleidung, die ihre trainierte Silhouette betont. Andere Schnappschüsse zeigen Lindsey in knappen Bikinis und gewähren ebenfalls einen Blick auf ihren durchtrainierten Körper. Doch nicht nur ihre Muskeln fallen auf: Auch ihre sichtbaren Narben sind auf den Bildern deutlich zu erkennen. Die Galerie verbindet damit persönliche Geburtstagsgrüße an die Sportlerin mit einem Blick auf ihre körperliche Erholung – denn das Jahr 2026 hatte für die Athletin alles andere als einfach begonnen. Inzwischen präsentiert sie sich wieder topfit.

"Narben sind sexy", leitet TMZ die Fotostrecke ein und rückt die Verletzungsspuren der Sportlerin damit selbstbewusst in den Vordergrund. Das Portal rückt damit jene Spuren in den Mittelpunkt, die Lindseys jahrelange Karriere und die damit verbundenen körperlichen Belastungen hinterlassen haben. Zudem hebt das Medium hervor, dass sich Lindsey nach dem holprigen Jahresbeginn eindrucksvoll zurückgekämpft habe. Die Auswahl der Fotos reicht von sportlichen Trainingslooks bis hin zu entspannten Bikini-Aufnahmen. Dadurch soll deutlich werden, wie erholt und durchtrainiert Lindsey inzwischen wieder wirkt. Ihre sichtbaren Narben werden dabei nicht retuschiert oder verborgen, sondern ganz selbstverständlich als Teil ihrer Erscheinung gezeigt. Zum Abschluss ruft TMZ die Leser dazu auf, der Sportlerin zu ihrem 42. Geburtstag Glückwünsche zu schicken. So wird ihr 42. Geburtstag zugleich zu einer Würdigung ihres Comebacks und ihrer körperlichen Stärke.

Als Spitzensportlerin blickt Lindsey auf ein Leben voller körperlicher Belastungen zurück. Die Narben, die sie davongetragen hat, sind auf den persönlichen Aufnahmen abseits der Skipiste klar sichtbar. Mal zeigt sich die Olympiasiegerin beim Training, mal posiert sie in Badekleidung. In jeder Situation präsentiert sie ihren Körper mitsamt seinen Spuren offen vor der Kamera. Genau dieser unverstellte Blick prägt auch die Geburtstagsgalerie. Der Beitrag stellt damit nicht nur den Ehrentag der ehemaligen Skirennläuferin heraus, sondern verknüpft ihn auch mit ihrem Comeback nach den Schwierigkeiten zu Beginn des Jahres. Die unterschiedlichen Motive vermitteln dabei einen Eindruck davon, wie selbstbewusst Lindsey mit ihrem trainierten Körper umgeht. Ob in Sportkleidung oder im Bikini – Lindsey verbirgt ihre Narben nicht, sondern zeigt sich damit offen vor der Kamera.

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Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn, August 2026

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Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn im Bikini

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Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn beim Wandern in Frankreich